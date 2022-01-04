捐起來！高屏澎東日需用血量1100袋　庫存只剩5天各型血都缺

▲秋冬之際用血量大，但捐血民眾卻因疫情及天候變得比以往更少。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／高雄報導

為響應捐血月，高雄市長陳其邁今（4）日出席「捐血一袋，生命之愛」活動記者會，帶頭呼籲市民踴躍捐血。高屏澎台東地區1天用血量大約1,100袋，因天氣寒冷民眾捐血意願降低，目前各型血液的庫存量都只有5天，希望能夠在農曆過年前達到4萬袋血量庫存。

▲響應年前捐血月，陳其邁呼籲民眾捐血一袋救人一命。（圖／記者賴文萱翻攝）

為儲備農曆春節期間醫療用血，農曆年前一個月為全國捐血月，陳其邁說，當醫護人員救治病患時，包括車禍創傷、開刀手術等，都需要足夠庫存的血液。

目前高屏澎台東地區1天用血量大約1,100袋，因天氣寒冷民眾捐血意願降低，目前各型血液都缺，庫存量都只有5天。陳其邁呼籲，高雄疫情穩定，希望大家踴躍捐血一袋、救人一命，盼在農曆過年前，達到4萬袋血量的庫存，讓大家平安過好年。

▲▼1月4日起推出年度定期捐血集點，只要捐血及滿3點即可兌換2022黑熊紀念傘1支。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，去年因疫情，民眾捐血減少，捐血庫存曾拉警報剩下3天，在市府呼籲與市民朋友共同響應下，化解缺血危機，代表台灣是一個溫暖的社會。

高雄捐血中心與台灣黑熊保育協會合作邁入第8年，今年以吉祥物黑寶為主題，設計限量黑熊紀念傘，邀請市民愛捐血、護黑熊，並於今年1月4日起推出年度定期捐血集點，只要捐血及滿3點即可兌換2022黑熊紀念傘1支，希望民眾養成定期捐血習慣。