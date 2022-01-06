「靈犬萊西」真實上演！忠犬對警狂吠奔跑　領路到車禍現場救主人

▲汀斯利成功引導警方找到主人車禍現場。（圖／翻攝自新罕布夏州警局推特）



記者崔子柔／綜合報導

美國新罕布夏州（New Hampshire）公路上近日發生一起車禍，車主朗德里（Cam Laundry）與1名乘客無法動彈，不過牧羊犬汀斯利（Tinsley）成功帶領警方到車禍現場，救出主人，像極了真實版《靈犬萊西》。

根據《CNN》報導，新罕布夏州警方3日深夜接獲民眾通報，在新罕布夏州與佛蒙特州交界的公路上有一隻牧羊犬在奔跑，他們原先以為是走失的狗狗，便試圖將牠帶離公路。

警方表示，當時汀斯利看起來受到驚嚇，雖然不斷從警方身邊跑開，卻又會停下來吠叫，回頭看著他們，彷彿在說著「跟著我、跟著我」。

▲朗德里與汀斯利皆無大礙。（圖／翻攝自新罕布夏州警局推特）



汀斯利接著狂奔到佛蒙特州，隨後警方觀察到附近一處護欄上出現缺口，湊近一看便發現朗德里的貨車嚴重撞毀，而朗德里與另名乘客都在撞擊後被甩出車外，身上有嚴重傷勢及失溫現象。

警方隨即呼叫救護車，並得知朗德里是汀斯利的飼主，頓時明白汀斯利先前的舉動是為了引導他們到主人車禍現場救援，讓他感到相當神奇，「根本是真實版的靈犬萊西，救了主人跟同伴的性命」。

朗德里及乘客在急救後恢復穩定，汀斯利也沒有在此事件中受傷，朗德里表示，「牠聰明到能去做這件事，實在太神奇了！簡直是我的守護天使」，並打算用美味的鹿肉作為獎賞。