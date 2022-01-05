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「桃花園飯店」群聚染疫後重啟！陳時中：兩層樓先不開放

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

桃園某防疫旅館在去年12月曾爆發群聚染疫，該旅館也暫時停業進行清消。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，有要求當時有病例的6樓和8樓先不入住。

桃園防疫旅館爆出群聚感染，有6人改列本土個案，一度引發社區恐慌，所幸染疫並未擴大。而針對該防疫旅館重啟營業，陳時中直言「桃園市有來詢問說重啟桃花園，有要求6樓跟8樓先不入住，6樓案例比較多，8樓若有必要，會請桃園來指揮中心報准。」

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另外，台北市某檢疫旅館日前也爆發染疫事件，其中案17181基因定序確定是Delta病毒株。指揮官陳時中今也宣布，其中案17181改判本土個案。

該旅館新增個案為案16941和案17181，陳時中表示，案17181有同住家人，包括媽媽、太太和三個小孩，另有一位保母會到家裡來照顧小孩，年紀較長的孩子有讀幼稚園，所幸家人採檢都是陰性，他也有到幼兒園接送小孩，該幼兒也停課採檢。

陳時中說，兩人居住時間有重複，現在確定是Delta病毒株，S蛋白序列是相同的，根據定序結果及流病調查，推斷最可能為16941傳給17181，因此案17181也改判本土案例，該旅館也只出不進。

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