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2歲童泳池「拉肚子」水變黃湯！要賠9千家長氣討拍...反被罵爆了

▲▼2歲女寶泳池拉肚子，媽媽求助媒體。（圖／翻攝自1818黃金眼）

▲2歲女寶泳池拉肚子，媽媽求助媒體。（圖／翻攝自1818黃金眼）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一楊姓女子日前求助媒體稱，近日帶2歲的女兒去游泳，孩子在泳池內拉肚子。她承認自己有責任，但游泳館提出賠償2100元人民幣（約新台幣9087元），或者扣除20節課。她覺得價格太貴，想砍點價。對此，游泳館認為沒得商量。對此，網友一面倒怒噴家長，「我以為2萬，2000多很良心價了，這都不願意賠！」

據《1818黃金眼》報導，前不久，為了讓自己的女兒增強體質，儘管孩子只有2歲，楊女還是在附近的一間游泳館給寶寶辦了一張會員卡，週末就帶著寶寶去體驗。

這一天，她和婆婆正常帶著女兒去到游泳館。這一次，女兒下水之後和往常一樣，很快就熟悉起了周邊的環境。看著女兒游得越來越好，她和婆婆還都在旁邊為寶寶加油。

下一秒，無比尷尬的事情出現了。她看到，水中先是冒出了一股氣泡，接著女兒周邊的水就開始變黃了。

▲▼2歲女寶泳池拉肚子，媽媽求助媒體。（圖／翻攝自1818黃金眼）

▲負責人表示損失遠不止索賠數。（圖／翻攝自1818黃金眼）

對此，泳池負責人表示，因為他們的失誤，給泳池造成損失，需要賠償2100元（人民幣，下同），或者按照她會員卡中的套餐數，扣除20個課時（每個課時125元）。

可在楊女看來，覺得有點過分。據她所說，之前過來的時候，都會給女兒帶尿布，就怕出現這樣的尷尬，當日是因為婆婆給換的衣服，忘記了這個環節。泳池的損失他們會賠償，但只願意出1000元。

對此，游泳館並不贊同，負責人表示，「門口處告示上寫得清清楚楚，3歲以下的寶寶在進泳池之前，務必要戴好尿布，否則造成的影響，需承擔6000元的換水費。」

負責人進一步解釋，乍看之下，游泳館只需要更換泳池裡的水即可，但因為要加熱到恆溫，其中需要的水費、加熱費、以及營業費用等等，總共加起來要3到4萬，但考慮到楊女並非故意為之，而是也是老會員，所以其他的費用已經不需要她來承擔了。

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