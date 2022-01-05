男星妻竟跟前總統有親戚關係　「四萬換一元」就是他策劃

▲嚴雋泰夫妻舉辦畫展，時任總統陳水扁親臨賞畫時，適逢國民黨主席之爭，阿扁被媒體問支持誰？一度開玩笑稱「支持嚴雋泰。」（圖／翻攝外交部官網）

圖、文／鏡週刊

嚴雋泰與杭立武家族熟識，他出生於第一家庭，今年85歲，父親嚴家淦曾繼任中華民國第五任總統，由於蔣介石在1975年病逝，嚴家淦以副總統之姿，繼任總統，當時權傾一時的行政院長蔣經國見到他，還要喊聲「總統好」，直到1978年5月20日，嚴才卸下總統職務，改由蔣經國接任。

嚴家淦曾任台灣省財政處長兼台灣銀行董事長，當時財政混亂，他一手策劃幣制改革，在1949年6月發行新台幣，以4萬元舊台幣換1元新台幣，降低通貨膨脹及物價混亂，穩定金融秩序，被稱為「新台幣之父」，後來他先後出任經濟部長、財政部長、台灣省政府主席，卸下總統後，改任中華文化復興運動推行委員會會長、國立故宮博物院管理委員會主任。

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至於嚴家淦的四子嚴雋泰早年從台大電機系畢業，赴美取得堪薩斯大學電機系碩士，先在美國快捷電子公司服務，後來回台創業，先後擔任唐榮鐵工廠總經理及中華工程董事長。

▲蔣中正過世後，嚴家淦依法繼任總統3年，在1978年卸任，交棒由蔣經國接任。（聯合知識庫）

至於他的妻子嚴許婉瑱則出身東京藝術大學，是國內知名的畫家，專攻各型花卉。2005年陳水扁擔任總統時，曾受邀參觀嚴雋泰夫婦的畫展，大讚二人畫作，有趣的是，當時適逢馬英九及王金平角逐國民黨主席之際，媒體蜂擁而至問扁：「王金平、馬英九你支持誰？」阿扁一度向記者笑稱「你們都不專心看畫」，由於媒體不死心仍頻頻追問，最後阿扁才回說：「我支持嚴雋泰！」

就在畫展結束不久後，嚴許婉瑱因日籍前夫品川淳（二人所生女兒劉景莊，藝名為Juile，嫁給演藝圈知名主持人陽帆）曾用她的名義在台創立科技公司，卻經營不善，積欠交通銀行七百四十多萬元債務逃回日本，交銀遂向台北地院聲請查封嚴許婉瑱的財產。

由於當時嚴雋泰夫婦在國父紀念館舉辦畫展，法官一度打算拍賣她的畫作「抵債」，還通知她到法院說明還債計畫，可見她被控欠債不還早有前例，如今法院判決定讞，嚴家實應面對司法，盡快處理債務，避免風暴擴大。



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