蘿蔔糕「酥一點加5元」他傻眼？網點4關鍵：10元內都便宜

▲蘿蔔糕，圖與本文無關。（示意圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

早餐店的蘿蔔糕是許多人喜愛的中式早餐，有些店也可以幫忙客制化，煎久一點，讓蘿蔔糕的口感變得又酥又脆。但有網友發現，某間早餐店的菜單上，蘿蔔糕煎酥一點竟要再加5元，懷疑根本變相漲價。對此，有網友列出4點關鍵分析，認為店家客制化、佔鐵板作業空間、瓦斯費、人工，多收點錢是合理的。

有網友在PTT以「蘿蔔糕酥一點要加錢？」為題發文；他表示，4日去早餐店吃早餐時，發現菜單上竟有「港式蘿蔔糕」、「港式蘿蔔糕（酥一點）」等兩種選項，且酥一點還貴5元，要價30元，「啊不就煎久一點就好，多煎3分鐘就要5元嗎？」

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▲原PO不懂為何多煎一點時間就要加錢。（圖／翻攝PTT）



網友看完紛紛留言，「太扯了吧暴利誒」、「自己去跟老闆說」、「軟一點能少5塊喔？」「這菜單第一次看到耶～老闆也太會算了」、「老闆可笑，那荷包蛋半熟有沒有退錢啊」、「3分鐘5元，時薪才100，低於勞基法規定了」、「有人喜歡吃蘿蔔糕的脆脆外皮啊，其實淋醬油去煎就有了」。

也有人說，「每個人都點酥一點，出餐速度就會變慢」、「 蘿蔔糕酥一點（含客制化+佔鐵板作業空間+瓦斯費+人工）乙式+10元內，便宜！」、「客制化加錢不為過吧」、「重點是+5元也才30，我在台中住1年還是不習慣45～65的蘿蔔糕，沒有比較大份還很難吃」。

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