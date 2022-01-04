投資海外友人生意一匯12萬美金　細節全不知銀行員機警阻詐

▲經機警行員通報，員警迅速趕到現場阻止婦人滙款。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名婦人日前到銀行打算匯12萬美金到海外帳戶，並稱是投資海外友人生意，受理行員驚覺有異，立即通報員警到場阻止，並詳細向該名婦人說明這是「假投資真詐財」詐騙集團慣用手法後，婦人終於打消匯款念頭，成功攔阻詐騙。

婦人表示，她的一名海外朋友說可協助她投資海外生意，獲得高額的利潤，因對方言之鑿鑿所以不疑有他，便攜帶12萬餘元美金至銀行辦理匯款手續。

承辦行員見金額龐大，又是投資海外生意，且婦人對所投資的生意及細節都不清楚，直覺有可能是詐騙，便主動通報警方到場協助。

▲員警耐心向婦人説明是詐騙集團慣用的手法，最終打消婦人滙款念頭。

處理員警到場後細聽婦人說明，立即發現此為詐騙集團常用「假投資、真詐財」的詐騙手法。

員警耐心的婦人解釋，詐騙集團會用低風險、高獲利等誘因吸引被害人投資，往往在收到款項後便會人間蒸發，讓被害人血本無歸。婦人最後才發現自己差點上了詐騙集團的當，並打消匯款念頭，保住血汗錢。

花蓮警分局分局長郝心誠表示，民眾遇到佯稱投資可有高獲利為由，要求匯款至不明戶頭時，務必冷靜思考，也尋求警方協助或撥打165反詐騙專線求證，以避免受騙。