80%↑都無症狀感染！機場人員「4大高風險」　醫勸：每周定期篩檢

▲醫師指出，全球一旦有流行病發生，高風險族群就不只是醫護，機場人員也處在危險中。（圖／記者黃宥寧攝）

記者張乃文／綜合報導

指揮中心3日深夜公布國內新增1例本土確診病例，為桃園機場清潔員，也因家中有就學孩子，學校立即啟動預防性停課。醫師也提到，事實上防疫最危險的除了醫護人員，有4因素讓機場人員也成為高風險族群。醫師建議，除了人員的反覆訓練外，最好還是要做到定期篩檢，因為有80%以上的人會是無症狀感染者。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書指出，大部分人都認為，防疫最危險的是醫護人員，只是，一旦全球開始有流行病，就不會只有醫護人員處在危險中，機場人員全都是防疫高風險族群。

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黃軒解釋，這些人是第一線面對來自全球各地旅客入境，旅客即便持有PCR陰性，但「不代表這些人不是COVID-19患者」，加上Omicron在歐洲疫情爆增80%，美國爆增90%，可得知，降落在機場的旅客皆有可能被感染，而機場所有人員，無論是防疫、工作、淸潔、機務人員等，都會變成高風險的族群。。

黃軒提到，哥倫比亞曾分析境內國際機場工作人員的染疫情況，並同時了解危險因子有哪些。他說明，其機場的工作人員「新冠肺炎染疫發生率為7.92%」。而高風險因素有4個：

1.無症狀感染者為主（81.25%）導致這些人以為自己很健康，就繼續工作，繼續造成嚴重的傳播。

2.病毒淸除不佳。一直追蹤到21天，這些人（18.3%）的鼻咽刷仍然呈現COVID19 病毒陽性！

3.社經地位愈低者，愈容易呈現PCR 陽性。可能是教育訓練不足導致而成。

4.通勤時間較長的機場工作人員，愈容易染疫（1.02倍的風險）。研究人員認為可能是大衆交通工具，人多的地方，在疫情流行的國家，本來就是很高風險的環境。

▲醫師根據國外研究列出機場人員的防疫建議，包括定期篩檢及人員須分艙分流。（圖／記者李毓康攝）

黃軒也列出建議，包括：

1.限制區域：國際機場和國內機場，必須分割，在完全不同的航站大廈禁止兩者交流。

2.人員分艙分流：先前就曾發生過，國際機場和國內機場的淸潔工作人員沒有分艙分流，不只造成機場疫情失控，也傳播到國內外的不同城市。

3.定期篩檢：既然是高風險族群，幾乎每個禮拜都要定期篩檢，尤其是病毒大部分（81.25%）是以無症狀為主。

4.人員反覆訓練：該研究的研究人員發現，工作人員大部分（67%）只有接受不到2小時的實務操作訓練，顯然是非常不足的，尤其是防護裝備、淸潔程序、如何維持戴好口罩、洗手消毒，得有人在旁監督機制或反覆練習而成的。