　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

80%↑都無症狀感染！機場人員「4大高風險」　醫勸：每周定期篩檢

▲▼桃園機場,狗,旅客,華航,人潮,疫情。（圖／記者黃宥寧攝）

▲醫師指出，全球一旦有流行病發生，高風險族群就不只是醫護，機場人員也處在危險中。（圖／記者黃宥寧攝）

記者張乃文／綜合報導

指揮中心3日深夜公布國內新增1例本土確診病例，為桃園機場清潔員，也因家中有就學孩子，學校立即啟動預防性停課。醫師也提到，事實上防疫最危險的除了醫護人員，有4因素讓機場人員也成為高風險族群。醫師建議，除了人員的反覆訓練外，最好還是要做到定期篩檢，因為有80%以上的人會是無症狀感染者。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書指出，大部分人都認為，防疫最危險的是醫護人員，只是，一旦全球開始有流行病，就不會只有醫護人員處在危險中，機場人員全都是防疫高風險族群。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒解釋，這些人是第一線面對來自全球各地旅客入境，旅客即便持有PCR陰性，但「不代表這些人不是COVID-19患者」，加上Omicron在歐洲疫情爆增80%，美國爆增90%，可得知，降落在機場的旅客皆有可能被感染，而機場所有人員，無論是防疫、工作、淸潔、機務人員等，都會變成高風險的族群。。

黃軒提到，哥倫比亞曾分析境內國際機場工作人員的染疫情況，並同時了解危險因子有哪些。他說明，其機場的工作人員「新冠肺炎染疫發生率為7.92%」。而高風險因素有4個：

1.無症狀感染者為主（81.25%）導致這些人以為自己很健康，就繼續工作，繼續造成嚴重的傳播。

2.病毒淸除不佳。一直追蹤到21天，這些人（18.3%）的鼻咽刷仍然呈現COVID19 病毒陽性！

3.社經地位愈低者，愈容易呈現PCR 陽性。可能是教育訓練不足導致而成。

4.通勤時間較長的機場工作人員，愈容易染疫（1.02倍的風險）。研究人員認為可能是大衆交通工具，人多的地方，在疫情流行的國家，本來就是很高風險的環境。

▲▼疫情,防疫,出入境,交通,桃園機場,桃機,邊境管制,武漢肺炎,新冠肺炎,境外移入,鎖國,入境旅客檢疫,COVID-19,健康聲明憑證,檢疫電子申報,邊境檢疫協勤人員,防疫人員,機場CIQS。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師根據國外研究列出機場人員的防疫建議，包括定期篩檢及人員須分艙分流。（圖／記者李毓康攝）

黃軒也列出建議，包括：

1.限制區域：國際機場和國內機場，必須分割，在完全不同的航站大廈禁止兩者交流。

2.人員分艙分流：先前就曾發生過，國際機場和國內機場的淸潔工作人員沒有分艙分流，不只造成機場疫情失控，也傳播到國內外的不同城市。

3.定期篩檢：既然是高風險族群，幾乎每個禮拜都要定期篩檢，尤其是病毒大部分（81.25%）是以無症狀為主。

4.人員反覆訓練：該研究的研究人員發現，工作人員大部分（67%）只有接受不到2小時的實務操作訓練，顯然是非常不足的，尤其是防護裝備、淸潔程序、如何維持戴好口罩、洗手消毒，得有人在旁監督機制或反覆練習而成的。

ET快訊
快訊／確診連環爆！　「華航2機師」驚傳染疫
手機降價榜出爐！iPhone 13價格全鬆動　5款罕見上榜
快訊／桃機本土增為4人確診！　再增計程車司機中鏢
唐吉訶德二號店「開幕時間曝光」！　網敲碗：等很久了
她忘戴口罩「全身脫光」拿裙擋臉！　人夫偷看眼神超誠實
確診者曾擺攤2天！忠貞市場停業3天　廣播內容曝光
80%↑無症狀感染！醫曝這些人最危險：造成嚴重傳播
宥勝緊摟周曉涵！親密照被罵爆　「兩人私下互動影片」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天選倒楣鬼「連開8超商福袋」內容物都一樣　購買秘訣曝光！

「嘉玲」再現身！校園連10天無新增個案　總數維持938例

桃機連環爆！「華航2機師」也傳染疫　飛美國線居檢5天確診

插隊好市多加油站！奧步哥「熄火不走了」員工速拆2招　神效率帥炸

2022年現省攻略！　新聞雲App「午間限定」搶iPhone13、一年份衛生棉

春節前「飼料玉米價高漲」豬隻吃不夠　農委會急提解決方法　

守住機場防線！擴大採檢700名防疫司機　忠貞市場附近設3採檢站　

桃機本土增為4人確診！3名清潔工同包商　再增P3排班小黃司機中鏢

鈉離子、醋酸根離子未達標！禾研「血液透析液」4400桶限期回收

雙北春節計程車漲幅5成　消基會痛批趁火打劫籲緩漲

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

天選倒楣鬼「連開8超商福袋」內容物都一樣　購買秘訣曝光！

「嘉玲」再現身！校園連10天無新增個案　總數維持938例

桃機連環爆！「華航2機師」也傳染疫　飛美國線居檢5天確診

插隊好市多加油站！奧步哥「熄火不走了」員工速拆2招　神效率帥炸

2022年現省攻略！　新聞雲App「午間限定」搶iPhone13、一年份衛生棉

春節前「飼料玉米價高漲」豬隻吃不夠　農委會急提解決方法　

守住機場防線！擴大採檢700名防疫司機　忠貞市場附近設3採檢站　

桃機本土增為4人確診！3名清潔工同包商　再增P3排班小黃司機中鏢

鈉離子、醋酸根離子未達標！禾研「血液透析液」4400桶限期回收

雙北春節計程車漲幅5成　消基會痛批趁火打劫籲緩漲

內湖包租公殺妻命案　非常上訴或改判7年半並監護3年

讚范弗利特「真領袖」　暴龍主帥：他讓我執教更輕鬆

合法診所賣偽造器材　獲利上億元！醫美界知名水貨商被逮

3注大樂透2.64億獎金「還是沒人領」　1月將全數充公！

《我獨自生活》女星聖誕節接到捧花⋯　10天後「被爆有男友了」

喜宴前目睹醫師女友劈腿小開！魯蛇連6天PO網公審害她殞命　下場曝

虎年首日半路遇「野生老虎」！她隔天驚遇另一隻…原地對看畫面曝

「巧遇」！柯媽讚顏寬恒做人實在　批林靜儀整天「赤焰焰」

34歲梅賓大聯盟15年引退　生涯歷經10隊曾與陳偉殷當隊友

上廁所遭男友丟包休息站2小時！妙齡女哭訴：差點就暈倒了

色按摩師「無懼男友在隔壁」強迫性侵　女大生淚訴：嚇到不敢叫V1

生活熱門新聞

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

業績都達標仍被資遣　網點破真相

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

快訊／07：17規模5.1地震　最大震度2級

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

寒流？北市恐探10度↓　下波強冷空氣可能創新低溫

快訊／桃機確診清潔人員「足跡」曝光！曾2天去忠貞市場

富基漁港「點1200沙公」送來紅蟳！店家回應超黑

2022年運勢大公開　命理師警告「4生肖犯太歲」：很多腥風血雨

新增1本土　醫憂曝3問題！恐隨時爆發大規模社區疫情

朱學恒狂爆高嘉瑜「上節目就脫」　黃暐瀚急勸

更多熱門

相關新聞

本土確診「很大機會是Omicron」！醫急勸：加強針別執著5個月

本土確診「很大機會是Omicron」！醫急勸：加強針別執著5個月

中央流行疫情指揮中心昨晚證實機場清潔人員確診，列為本土個案。對於機場人員傳出染疫事件，前台大醫師認為，很大機會是Omicron，並喊話指揮中心應讓所有邊防人員盡速施打加強針，不要執著5個月。

防疫旅館未清消滿地毛髮　隔離者入住快崩潰

防疫旅館未清消滿地毛髮　隔離者入住快崩潰

桃園機場員工確診！　鄭文燦凌晨發文回應

桃園機場員工確診！　鄭文燦凌晨發文回應

比利時同意購買輝瑞及默沙東口服藥　各採購1萬份

比利時同意購買輝瑞及默沙東口服藥　各採購1萬份

Omicron迅速傳播　研究：因擅於躲避免疫系統

Omicron迅速傳播　研究：因擅於躲避免疫系統

關鍵字：

新冠疫情機場黃軒

讀者迴響

熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

業績都達標仍被資遣　網點破真相

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

快訊／07：17規模5.1地震　最大震度2級

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

怕被老公罵！她買平板送警局說「撿到」竟被貪警A走

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面