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快訊／機場清潔人員確診！指揮中心證實：新增1例本土個案

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣晚間傳出1名機場清潔人員確診！中央流行疫情指揮中心晚間也證實，國內新增1例本土確定病例（尚未取號），為本國籍40多歲女性，任機場停車場清潔人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑AZ疫苗。

指揮中心表示，個案於今年1/2出現發燒、畏寒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，並於今日進行快篩，結果為陽性，同時採檢後確診。桃園市政府衛生局即刻啟動疫情調查，並立即通知同住家人就讀兩校，分別預防性停課一天。

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指揮中心說明，桃園市政府在接獲醫院通報個案後，已通知個案家人就讀兩校，分別預防性停課一天，並立即針對6名家人，已於今晚完成採檢，並以急件進行核酸檢驗，檢驗結果確認均為陰性。另外，對於個案工作場域相關接觸者，現正擴大匡列採檢中，包括召回數百名防疫計程車司機將漏夜進行採檢，及針對個案所服務工作場域將進行清消。

指揮中心進一步說明，個案另曾於去(2021)年12/30、12/31兩日上午9時至12時有至忠貞市場（中壢前龍街路段）擺攤賣小孩耳環、公仔、髪圈等，衛生單位將針對該市場進行疫調及接觸者匡列，並進行清消作業。

指揮中心呼籲，民眾若曾於該段時間出入該場所，應請進行自我健康監測，若於1/14前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。

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