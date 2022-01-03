物價上漲！今年電費也會漲？　王美花：4月審議相關成本

▲經濟部長王美花接受網路節目專訪。（圖／《震傳媒》提供）



記者黃巈禾／台北報導

針對近期物價有感上漲，經濟部長王美花今（3日）表示，通膨是全球性問題，目前國內生產的物品與人力都較國外穩定，經濟部聯合稽查小組會針對有囤貨行為或不合理漲價的業者進行調查；至於電價，電價審議委員會將於4月跟10月審議相關成本。

王美花在網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，現在的通膨是全球性問題，面臨疫情、塞港、人力嚴重不足等，導致近期很多航空公司減班，也會惡化供應鏈穩定，惡化進口物價上升問題。

王美花指出，對台灣來說，國內不管是生產出來的東西，還是人力部分，相對都是比較穩定，而政府需要穩定能源價格，像是10月時電價凍漲，油價也少1塊錢，還把肉品的關稅減掉。

王美花提到，進口的東西確實有漲，昨日中國江蘇省、山西省的電價漲70%，但台灣漲7%就會哀哀叫，所以經濟部能做的就趕快拿出來做，且最近稽查聯合小組也有在執行，第一波去看餐飲業相關物價，會看漲價是否合理，若合理漲價反映物價，就是一回事，若有囤貨行為或不合理漲價，稽查小組就會去調查。

針對餐飲業部分，王美花指出，會去看中盤商、大盤商等等，釐清哪個環節出問題、漲價幅度是否合理，再做進一步分析，各部會都需要做相當細膩的工作，才可以讓國人知道目前的情況；至於台灣是否會漲電價，電價審議委員會將於4月跟10月審議相關成本。