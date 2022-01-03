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元旦連假國道車流較去年增3.9%　每日肇事件數平均達130件

▲▼連假最後一天爆北上車潮，預估國道五號將自中午塞到晚間才紓解。（示意圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲高公局統計元旦連假國道交通狀況，車流較去年略增。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者許維寧／台北報導

元旦連續假期已結束，交通部高公局今天（1/3）公告相關統計，連假期間每日雙向交通量介於107.5至110.8百萬車公里（mvk）之間，平均交通量為109.2mvk，較2021年元旦連假平均105.1mvk增加3.9%，但元旦連假每日肇事件數平均為130件，高於2021年同期119件。

高公局表示，連假期間每日雙向交通量介於107.5至110.8mvk之間，平均交通量為109.2mvk，較2021年元旦連假平均105.1mvk增加3.9%，整體壅塞狀況在發生數起大型車輛事故下，仍與110年元旦連假相近；其中，南向交通量以首日之60mvk最高，北向以第3日之58.7mvk最高，雙向以首日110.8mvk最高。

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高公局也說，本次元旦連假每日壅塞時段及路段比例介於0.7%至1.3%間，平均為0.9%，與2021年元旦連假平均相近。中西部國道，本次連假國1彰化至員林雙向將原本3車道調整為3車道+1輔助車道，增加道路容量，全日交通量增加7.3%，且收假日尖峰時段時速由31公里提升至51公里，增加20公里，較2021年元旦連假同期已改善。

高公局說明，整體而言，在用路人配合各項國道交通疏導措施下，雖有局部路段因交通量過度集中或事故影響而出現壅塞情形，但不致嚴重壅塞。

另國5南向部分，高公局說，本次連假南向交通量首日為2.0mvk，第2日為1.5mvk，分別較2021年元旦連假同期增加11.1%、25%，雖交通量明顯增加，但首日壅塞率僅3%，與去年相近，第2日則無壅塞情形；北向部分，本次連假北向交通量第2日為1.5mvk，與2021年相當、壅塞率相近，收假日則為1.7mvk，增加6.2%，致壅塞率增加14%，惟收假日北向車流於18時後即逐漸紓解，高乘載管制提早於19時30分結束。

此外，高公局也統計，元旦連假每日肇事件數平均為130件，高於2021年同期119件，但在高速公路局與國道公路警察局攜手合作下，事故處理時間平均於20分鐘內即排除，對整體車流影響均能予以降低。

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