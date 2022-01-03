快訊／今本土+0！增25例境外

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布國內零本土，另新增25例境外；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增25例境外移入個案，為9例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(15例，案17182-17183、案17186-17191、案17196-17197、案17199、案17201-17203、案17205)、土耳其(4例，案17192-17195)、德國(案17184)、加拿大(案17185)、義大利(案17198)、菲律賓(案17200)、亞美尼亞(案17204)及千里達及托巴哥(案17206)入境，入境日介於去(2021)年12月19日至今(2022)年1月1日。

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▲1/3新增病例。（圖／指揮中心提供）



另去年12月28日及12月30日公布之2例(案17058、案17099)境外移入病例經疫調後改判為本土病例，為案17085之相關感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,982,263例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,962,860例排除)，其中17,095例確診，分別為2,439例境外移入，14,602例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

昨天北市另新增一家檢疫旅館有2人確診，根據統計，該旅館工作人員10人、同層及上下層旅客在館有14人、離館旅客9人，目前23人已完成採檢作業，10人待採中。指揮中心也將在下午2點持續召開記者會說明最新情況。

新增個案為案16941和案17181，陳時中表示，目前高度懷疑是檢疫旅館群聚，其中案17181為家住北市的30多歲男性，在12/26已經檢疫期滿，總共檢疫14天，1/1覺得自己有症狀，做了快篩陽性，之後到醫院採檢確診。

由於案17181在12/26就檢疫期滿出關，返家進行7天自主健康管理，期間曾到幼兒園接小孩，小孩就讀幼兒園也在今日起停課兩天，所幸同住家人等7名密切接觸者皆採檢陰性。

目前案17181共匡列接觸者41人，其中8人列居家隔離（同住家人6人、保母1人及計程車司機1人），除計程車司機待採檢，另7人檢驗結果均為陰性；餘33人 （工作人員10人、同層及上下層旅客在館14人、離館旅客9人）列為自我健康監測，目前23人已完成採檢作業，10人待採中。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）