3幼浪陳屍荒郊「脖子被扭斷」！網心碎PO文報警　真相令人震驚

▲草屯鎮傳出流浪幼犬疑遭虐殺慘案，經調查後可能為動物不良互動造成（下同）。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮郊區在元旦連假期間驚傳疑似虐殺浪浪疑案，有民眾發現3隻流浪幼犬陳屍烏溪南岸，且一隻脖子甚至被扭斷反轉、死狀悽慘，立刻報警；警方前往將犬屍帶回保存後，通報南投縣家畜疾病防治所人員前來檢驗，所幸發現浪浪身上僅有似牙齒排列傷口，可能為動物間不良互動造成死亡，並非人為虐殺。

草屯警分局指出，豐城派出所於2日晚間6時許接獲報案，報案人指元旦當天於臉書社團「我要當流浪動物義工救援團隊」發現網友PO文描述，於土城里舊中正路涼亭（投6線，烏溪南岸）有流浪犬遺體，不知為路殺還是被虐，因此於2日循線前往查看，發現確實有犬隻遺體，因此通知警方到場。

警方到場後，初步未發現遺留疑似行兇工具，也無目擊證人，經調閱路口監視器，因距離案發現場距離遙遠，尚未發現可疑人士經過；員警仍依《動物保護法》現場拍照蒐證後，將犬隻遺體帶返所存證，避免遭野外動物啃咬，並立即通報南投縣家畜防治所人員到所檢驗。

縣府家畜防治所保護科人員於今天到場，發現犬屍主要傷口為鈍力穿透傷，頭部有似牙齒排列之傷口，判斷可能為動物間不良互動造成死亡，應無人為虐（毒）殺之情事，尚無送往採檢必要，並開立違反動物保護法稽查紀錄表交由派出所備查；草屯警分局長康健浚表示，若有民眾提供影像等證據證實人為傷害，警方將續為偵辦。



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