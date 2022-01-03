檳榔攤喝「提神飲料」還騎車　酒測一吹「0.26」下場慘了

▲桃園分局元旦連續假日執行取締酒駕勤務。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

62歲陳姓男子2日在桃園區文中路上騎乘電動機車違規紅燈右轉，員警尾隨在後將其攔下盤查，陳男表示沒注意才違規，但員警發現騎士面潮泛紅且聞到明顯酒味，陳男才坦承早上在朋友檳榔攤飲用「保力達」，實施酒精測試為0.26MG/L，已超過標準值，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

▲共取締酒駕違規８件、不能安全駕駛10件。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局龍安派出所員警昨日11時巡邏時，在桃園區文中路上，發現一名騎乘電動機車騎士違規紅燈右轉，便尾隨在後將其攔下盤查，經詢問該陳姓騎士表示沒注意才違規，員警詢問他是否有飲酒，他回答沒有但員警發現騎士面潮泛紅且聞到明顯酒味，陳男才坦承早上在朋友檳榔攤飲用保力達，剛離開要去市場買菜，經員警實施酒精測試為0.26MG/L，已超過標準值，陳男當場愣住，沒想到喝提神飲料也會超標?員警勸導他喝飲料用前務必要先閱覽標示有無酒精成分，以免誤蹈法網，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

▲陳姓男子喝提神藥酒臉色潮紅，騎車紅燈右轉被尾隨查獲。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局勤務自上月31日18時起至2日24時止，共取締酒駕違規8件、不能安全駕駛(酒測值過0.25MG/L)10件，警方呼籲，時值尾牙餐會旺季，請大家務必遵守交通規則，尤其是酒後駕車危害性及肇事率高，取締酒駕已列為重點工作，將落實嚴格執法，以確保用路人安全，民眾切勿以身試法。