「台灣人越來越沒禮貌！」他感嘆1冷漠現況　網有感：這族群最失禮

▲網友覺得現在很多人結帳已經不會說謝謝。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

不少外國人對台灣的評價就是熱情、有禮貌，不過有網友觀察到，這幾年「台灣的社會越來越沒有禮節」，以前被教導請、謝謝、對不起要掛嘴邊，如今很少聽到有人會說，人與人的互動越來越冷漠，不少網友也有同感。

原PO在PTT問卦，「有人覺得台灣人越來越沒有禮貌了嗎？」他指的禮貌並不是對長輩的噓寒問暖，也不是對上司或是老師的尊敬，「我這邊說的是真正的禮貌，就是平常跟陌生人交流會不會說請、謝謝、對不起。」他以自身經驗為例，現在去超商買東西，很少聽到有人結完帳會跟店員說謝謝，搭公車也不會聽到有人下車前跟司機謝謝，「我記得以前這些都是很常聽到」，現代人似乎變得冷漠，引以為傲的禮貌也逐漸消失。

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▲網友點出不是沒禮貌，而是變冷漠。（示意圖／記者季相儒攝）



許多網友也有發現這現象，「基本的禮節越來越沒有」、「現在超商店員一堆臭臉，我也不想說謝謝」、「每天壓力大薪水又那麼低，誰還跟你有禮貌」、「現在學生真的比較不注重禮節了，之前當助教有感」、「我也有感這幾年大家沒這麼常講請、謝謝之類的，但感覺只是…比較冷漠吧，沒有到不禮貌的程度。」

但很多人提到，雖然年輕人比較少說請、謝謝、對不起，但至少行為舉止都還是很有禮貌，反觀某些老人更喜歡倚老賣老，「越來越？我觀察沒禮貌的都是老人耶」、「不管哪一個世代都有爛人跟好人啦，現在很多年輕人目中無人是沒錯，但沒看到一堆上新聞沒禮貌的中老年人嗎」、「最沒禮貌的是中老年人，五六十歲那個族群」、「在服務業上班，覺得年輕人比較有禮貌。」