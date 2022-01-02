LIVE／臨時召開記者會「跨年狂歡後疫情生變？」　陳時中最新說明

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中央流行疫情指揮中心突宣佈下午2點緊急召開記者會，並由指揮官陳時中親自主持。由於台北市近期才發生某檢疫旅館3例個案確診，且病毒基因定序皆為Omicron變異株，今天臨時召開記者會是否和檢疫旅館個案有關或疫情有新變化？陳時中將有最新說明。

指揮中心指出，北市檢疫旅館染疫3人中最早確診的是住在防疫旅館6樓的案17058，身份為本國籍40多歲男性，12/14從中國入境，12/27檢疫期滿前採檢，12/28確診，無症狀，Ct值26。

另再確認同防疫旅館5樓確診，分別是案17085，本國籍50多歲男性，12/22從美國入境，檢疫期間因應出現喉嚨不適症狀12/29採檢，12/30確診，Ct值16；後又採檢同樓層居住者，確認案17099，本國籍30多歲女性，12/16從日本入境，12/29因案17085確診擴大採檢，12/30確診，目前無症狀，Ct值21。

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由於Omicron延燒，指揮中心日前也宣布，因應全球疫情升溫，Omicron等新興變異株於全球迅速擴散，自2022年1月4日零時起（啟程日），旅客搭機前應檢附COVID-19核酸檢驗報告調整為「2日內」報告，報告起計日由原「報告日」改以「採檢日」為基準，並以啟程地表定航班時間（不含搭機當日）往前推2個「日曆日」計算。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

