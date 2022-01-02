金髮翹臀妹攬客！警防堵選舉賭盤　掃蕩非法博弈「扣賭資285萬」

▲台中警方全面防堵選舉賭盤，執行專案掃蕩。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第二選區立委補選投票將於9日登場，近日台中市警察局為全面防制賭盤介入選舉，要求各單位全力投入查緝賭博工作，針對經營賭盤的賭博網站、六合彩組頭，實施專案掃蕩。自去年12月20日至今，已查獲各類賭博63件125人，其中網路賭博17件33人、職業賭場4件33人、六合彩簽賭站4件4人，現場查扣賭金共新台幣285萬餘元，後續清查投注賭資合計逾7767萬餘元，惟尚無與本次立委補選相關的賭盤案件。

警方指出，日前刑警大隊科偵隊查獲以曹嫌為首的賭博機房，曹嫌招募旗下員工，透過臉書社團及LINE通訊軟體散布博弈廣告，並廣收會員成為下線會員，以賺取賭金分成提潤之方式營利。

另外，警方查獲以廖嫌為首的賭博代理商，於臉書廣招會員下注簽賭，並從中獲利，於現場查扣電腦螢幕、電腦主機、手機、網路分享器、筆電、現金等大批證物。警方於數位鑑識分析時赫然發現，廖嫌所在的大樓保全竟與廖勾串，涉嫌於警方查調資料時通風報信，告知廖嫌警方已鎖定大樓並將進行查緝，所幸警方即早收網，一舉成擒，縱使不法集團設下眼線，仍難逃法網。

台中市警察局長蔡蒼柏表示，為維護選舉公平與安全，警方已投入相當警力執行維安及查察工作，絕不容許暴力及賭盤或其他非法手段干涉投票、企圖影響選舉情事，在立委補選前夕仍將持續蒐報查察賄選、暴力介入選舉及賭盤等案件，落實各項蒐證查處作為，也警告不法之徒切勿以身試法，因小失大，同時呼籲民眾如發現不法立即向警方檢舉，共同維護本次補選在公平、順利下完成。