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高雄妹KTV喝到斷片　回家洗澡看下面嚇壞報警

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲小美喝掛斷片，完全不知遭男友性侵。（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名女子小美（化名）和林姓男友談分手，她心情很差，找朋友到KTV喝酒唱歌，因當場喝掛，經朋友通知林男來帶她回家。未料，林竟趁機小美性侵兩次，被法官依乘機性交罪判3年8月徒刑。

判決指出，事發於2020年9月18日深夜，林男被通知到KTV時，因沒有小美家中鑰匙，就把人帶回自己住處，於隔天凌晨3時許和6時許各性侵一次。她回家洗澡驚見下體有異，嚇得報警。

小美證稱，當時醒來已是早上6點，發現全身赤裸，而林男也沒穿衣服睡在她身旁，自己就趕快穿上衣服，請當時要外出工作的男友順便載她回家，洗澡時才發現下體有異狀，用通訊軟體質問對方，「被告說載我回到他家後，在房間做了一次，早上又做了一次」，她因喝醉完全沒意識。

▼小美洗澡才驚覺下體有異狀。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

▲洗澡,浴室（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

林男辯稱，第一次性行為時，告訴人雖還在酒醉無意識狀態，但發生第二次性行為時，告訴人已經清醒、有意識了。

不過，高雄地方法院法官檢視雙方對話截圖，小美問，「你昨天帶我回家，然後我喝醉的時候，有發生關係？」被告回覆「有」、「早上也有」。

法官認為，若如被告所說，發生第二次性行為時，告訴人已清醒，被告僅需承認於第一次乘機性交情節即可，何須再畫蛇添足告知「早上也有」，足證第二次性行為，告訴人應當仍處於酒醉未清醒狀態。

法官表示，被告事後達成調解並履行調解條件完畢，有彌補告訴人所受損害，因此依兩次乘機性交罪，判刑3年8月。全案可上訴。

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高雄妹KTV喝到斷片　回家洗澡看下體嚇壞報警

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