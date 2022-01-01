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北市恐怖家長！兒子在校性騷同學　竟反告10人「集體霸凌」

台北市內湖高工發生校園性騷擾事件，結果遭騷擾的10餘名被害學生卻反遭對方家長提告。（圖／翻攝畫面）

▲台北市內湖高工發生校園性騷擾事件，結果遭騷擾的10餘名被害學生卻反遭對方家長提告。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市立內湖高工1名高一男學生在學校與同學發生口角，返家後告訴父母，結果父母竟狀告對方恐嚇，還到校興師問罪，但到了學校後意外得知，兒子在校多次對男女同學有性騷擾動作及性暗示言詞，父親卻認為兒子遭到同學集體罷凌，還對兒子的10多個同學提告。

這起離譜的事件的引爆點發生在今年4月，當時就讀內湖高工應用外語科的K姓高一男生（16歲），在學校偶然發現班上的女副班長和電機科的男同學在校有親密動作，竟趨前對著2人盯著看，引來電機科同學怒火，嗆「看三小，沒被打過喔？」想不到這樣一句小吵小鬧，K生回家即告訴父母，翌日，K父就到學校找學務主任要解決此事，但問題並未就此善了。

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接著，4月19日當天，K生班導師李女得知班上的C姓學生上學期與K生，因為打鬧時發生推擠壓到教室的門，K父表示要提告C生，李女事後在班上的群組要求學生不管發生任何事要都要先回報導師，結果K生在群組回覆，「老師，因為不想讓妳擔心，所以不想講。」孰料李女理智線斷裂，突然發飆「你他媽再頂嘴試試看，我不是好惹的。」

李姓班導師表示，班上許多學生都遭K姓家長提告，以至於學生因為要開庭而缺課，她本人也要不斷開導被告的學生。（圖／王昭濱攝）

▲李姓班導師表示，班上許多學生都遭K姓家長提告，以至於學生因為要開庭而缺課，她本人也要不斷開導被告的學生。

因為這句話，李女在4月20日就被通知到校長室，包括校長、學務主任、K父、K生、以及事件相關學生都在，K父表示李女對學生說的話已不適任當老師，要求學務主任開除李女，就在眾人議論之際，現場一名H姓同學意外爆料「你兒子（K生）在學校常常摸我下體，還對其他女同學耳朵吹氣。」

結果此話一出，K父竟對該名爆料同學說，「我今天剛好有帶現金，不然賠你啦，還是叫他（K生）給你摸回來。」此話讓在場人士錯愕，離譜的是，李女當時在群組上要求學生主動回報各種狀況時，有同學聲援她，在群組對K生說，「你在罵三小，把老師當空氣嗎？」結果該名學生也被K父提告。

李女班上學生知道導師及被告的同學遭遇後，紛紛主動寫自白書，控訴K生在校惡行，同學還加碼爆料，學務主任警告過學生不要去惹K生，因為他爸爸自稱跟警政署很熟；所有曾經指述K生不當行為的10多位同學，全都逃不過被K父提告的命運，還有一名患有身心疾病的學生，被K父提告後恐懼到害怕上學，甚至出現割腕行為。

對此，內湖高工謝姓學務主任表示，全案正在調查中，他不便表示意見，並強調他沒有對學生說過「K姓家長熟悉警政署，不要去惹他們」這些話。

而K家長則表示，他兒子在學校是被霸凌的對象，常常被同學呼巴掌，至於為何所有同學都指控他兒子欺負同學？他說「這是老師和學生集體串供」造成，他說自己從未在校嗆過「很熟悉警政署」，並要記者轉告其他學生家長，「有什麼事歡迎提告」。

許多學生自發性寫自白書聲援老師，並控訴學務主任不解決K生性騷擾同學的事，還提醒學生不要去惹K生。（圖／王昭濱攝）

▲許多學生自發性寫自白書聲援老師，並控訴學務主任不解決K生性騷擾同學的事，還提醒學生不要去惹K生。

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