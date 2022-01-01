85歲翁上按摩店「半年狂灑174萬」！一次點4女服務　家屬氣炸報警

▲大陸一名老翁到按摩店消費了174萬元。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者閔文昱／綜合報導

大陸浙江嘉興一名85歲老人近日被銀行行員發現，帳單裡出現大筆支出金額，行員擔心老翁遇到詐騙，通知他的家人並調出對帳單，這才發現老翁在半年內到同一家按摩店消費了近40萬人民幣（約新台幣174萬元），有時還會一次點4名女按摩師服務，氣得家屬決定報警，並要求店家將款項退回。

綜合陸媒報導，浙江嘉興市一名85歲老翁，從今年5月起在一家按摩店消費近40萬人民幣，其中付給店家的金額就高達23萬人民幣（約新台幣100萬），另外他還付給店裡的3名按摩師共16萬人民幣（約新台幣69萬），直到銀行向老翁家屬提供對帳單，事件才被揭發。

▲老翁有時會一次點4名女按摩師服務。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，老翁的孫子「小金」表示，爺爺平時很節儉，不知道為什麼迷上了去按摩店，甚至把家裡多年的積蓄都砸了進去，讓奶奶已經氣得好幾天都睡不著覺，然而按摩店卻不願提供爺爺儲值、消費的帳單，還聲稱接受轉賬的按摩師已經離職。

小金事後委託律師與按摩店交涉。對方表示，老翁一開始消費金額較小，但之後因「認可店裡的服務」，因此幾乎每天都來消費，消費金額越來越大，有時甚至會要求4名按摩師同時做足浴、背部按摩，再加上儀器，最高一次就消費了2.5萬人民幣（約新台幣10萬元）。

對於店長說法，小金完全無法接受，「就算一個技師298元，難道2.5萬元是同時100個技師服務？」律師則指出，按摩師私自接受轉賬，已經涉嫌詐騙，按摩店也需要承擔法律責任。最後警方要求按摩店出示消費帳單，店家這才願意提供，並退回了老翁所有款項。

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