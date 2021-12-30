啃老女碩士教室走廊殺爸！騎車運屍拖行3公里　遺體右腿磨到見骨

▲江女夥同男友殘忍殺害父親。（圖／翻攝自臉書）

記者游瓊華、林昱萱／台中報導

台中驚傳一起殺父棄屍命案，死者江姓男子遭到32歲的大女兒、女兒張姓男友殘忍殺害，兩人持榔頭將其傷害後，還把遺體掛在機車上，載往太平山區棄屍，而當時江男的遺體右腳滑落到地面，沿路遭到拖行，因此在其屍身被找到後，右腳部分已經磨到見骨。

據悉，江男在一間國小擔任警衛，月收入至多3萬元，江女靠著父親資助加上助學貸款，到美國求學7年，後來江家不再金援，江女只好回台灣。江女疑似因不滿父親多年阻止其和男友交往，還不願意贊助其出國留學費用，27日竟夥同張姓男友到父親擔任警衛的學校談判，雙方一言不和，張男竟直接持榔頭將江父打死，2人事後還一起將父親的遺體靠在車頭，載往山區棄屍，直到二女兒察覺事態不對，報警協尋父親，才讓整起事件曝光。

據悉，張、江2人騎車了將近3公里，尋找合適的棄屍地點，最後把江男的遺體丟到山區，而當時江男的右腿從機車上滑落，導致右腿不斷與路面摩擦，因此其遺體在被尋獲時，右腳已經被磨到體無完膚，甚至可以看見骨頭。

▲台中碩士情侶弒父棄屍，運屍近3公里。（圖／民眾提供）

另外，台中市社會局表示，江父曾通報家暴，為家防中心服務個案，社會局開案2個月以來共訪視5次，先前江父曾透露女兒狀況有改善，每次江女上門要錢不成就會與老父親起糾紛，逼得老父親江男報警處理，社工也鼓勵江男聲請保護令，但江男認為女兒後來狀況有改善，而社工也曾與江男討論安全計畫，包括變更上下班路線、行車紀錄器及安裝手機報案APP等，卻未能防止憾事發生。

▲台中弒父棄屍現場。（圖／記者鄧木卿翻攝）