洩底標價、幫安插職位「收賄390萬」！頭城鎮長曹乾舜判決出爐

▲宜蘭頭城鎮長曹乾舜收賄390萬遭判刑。（圖／頭城鎮公所提供）

記者陳雕文／新北報導

宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜辦理頭城鎮LED路燈採購案，涉嫌洩漏底標最低價格，藉此向得標廠商收賄300萬，又被檢方查出，2015年收取林姓鎮民給的90萬元，安插對方子女擔任教職人員、清潔隊人員。新北地院審結，今依不違背職務收受賄賂罪共三罪，將曹判刑6年6月、褫奪公權4年，可上訴。

判決指出，曹乾舜2018年辦理頭城鎮LED路燈採購案，利用職務之便，向得標廠商收取賄款新台幣300萬元，又利用進用教保人員、清潔隊人員之機會，先後向林正義收取40萬元、50萬元。

新北地院考量曹坦承犯行，並已繳回犯罪所得，尚有悔意，審酌後依不違背職務收受賄賂罪共三罪，將曹判刑6年6月、褫奪公權4年。

針對共同被告莊雲森、魏彰泰、李冠廷部分，莊雲森於審理時坦承不諱，因此判刑6月，得易科罰金18萬。不過，魏彰泰、李冠廷則是偵查中坦承犯行，法院審理期間一再飾詞圖卸，誤導法院查證方向，顯見無悔意、犯後態度不佳，新北地院審酌後，將2人判刑9月，而3人均褫奪公權1年。

另外，魏彰泰因填製不實會計憑證統一發票，審理期間否認犯行，心存僥倖，無悔過具體表現，被依違反商業會計法，判處10月刑期，合併上述罪刑，應執行1年2月。另外2名被告於審理時均自白認罪，此部分將改分簡易案件另行審結。