軟爛男缺錢花…逼D乳女友去酒店上班＋賣淫！警拳頭都硬了

▲D乳美熟女被迫賣淫。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名外型甜美身材姣好的女子，去年不幸愛上渣男，為了賺錢給男友花，跑去酒店上班；今年因新冠疫情緣故，全台酒店歇業，女子又被男友逼著下海賣淫，平時除了讓男友洩慾，還要被陌生人「頂撞」，直到本月23日被偽裝男客的警方逮捕，她還說，「我男朋友沒錢怎麼辦？」員警聽完拳頭都硬了。

據了解，軟爛男不願工作，過去生活花費全靠40歲的范女負責，還會對她大呼小叫。疫情爆發以前，范女在北市萬華區的酒店上班，後來全台酒店歇業，把她逼上絕路。

▲女子為了養男友，竟租套房賣淫。（圖／記者陳雕文翻攝）

但范女的男友並不在乎，只要她想辦法賺錢，范女沒有一技之長，被迫只能透過姊妹的介紹下海賣淫，在新北市中和區租賃套房，以每小時2500元的代價從事性交易，再把收入交給男友...雖然她已經40歲，但保養得宜，依舊維持苗條身材，因此每天都有生意上門。

後來網巡警方發現范女在知名論壇張貼的性交易訊息，偽裝男客相約，在范女即將脫衣之際，出示證件並將其逮捕，范女慌了向警方表示，自己還有男友要養，「我男朋友沒錢怎麼辦？」警無奈搖頭說，「這種不珍惜妳的男人，妳怎麼還要啊？」詢後依違反「社會秩序維護法」對范女開罰。