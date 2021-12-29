國民黨喊竹竹苗合併升格　柯建銘批：從頭到尾都是騙局

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨提出竹竹併，國民黨則拋出竹竹苗合併，民進黨立法院黨團總召柯建銘29日批評，國民黨講竹竹苗，實際上就是走不下去，「擺明要反對，都是騙局，沒有為國家發展」，呼籲國民黨主席朱立倫表態，為什麼縣市合併要等5年後。

民進黨立法院黨團29日上午召開「團結挺靜儀，正義一定贏」記者會，柯建銘會後受訪時表示，國民黨反對竹竹合併升格，是害怕新竹市長林智堅參選，所以才會說是因人設事，現在林智堅已經表態不參選，應該要回歸理性好好討論。

柯建銘認為，這是要與不要的問題，合併升格可以讓台灣高科技持續發展，「為什麼朱立倫說要再等5年，可以這樣等嗎？」

對於國民黨提出竹竹苗合併，柯建銘則說，這根本是瞎扯，國民黨內部已經炸鍋，因為竹竹苗合併將會影響鄉鎮市長選舉，「國民黨敢不敢廢掉樁腳系統，請朱立倫回答」。

柯建銘認為，國民黨把苗栗扯進來，就是弄出更大的阻礙，「國民黨提竹竹苗，事實上就是走不下去」，擺明要反對、都是騙局，沒為國家發展。

有關外界好奇，立法院臨時會是否會處理《地方制度法》修法，柯建銘指出，再過幾天就會清楚，民進黨團內部會再討論，至於彰化縣長王惠美提出升格計畫書，柯建銘則表示，「彰化要升格沒修法也不可行，了解法律再來講」。