3歲童遭父母「啃娃」吃播　一個月爽賺65萬下場慘了

▲中國「啃娃族」現象氾濫。（示意圖／翻攝自Pixabay）



圖文／CTWANT

許多家長在網路曬娃，將孩子打造成「網紅」，並透過商務合作賺取收入，但隨著相同性質的內容增加，不少帳號開始開拓新市場，因此出現「2歲孩子吃播」、「穿著尿布的萌娃下廚房做菜」等影片，造成「啃娃族」現象，引來大批網友反彈投訴。

據了解，萌娃影片爆紅後，可以吸引大量廣告，這也導致一些父母把孩子當成商品來經營，翻閱一些帳號，可以看到「好物推薦」、「找我官方合作」等標幟，有經營兒童影片的家長透露，靠萌娃就能月入15萬人民幣（約65萬新台幣）。

由於類似的曬娃影片愈來愈多，一些家長的模式逐漸畸形化，去年就有吃播直播主「佩琪」，年僅3歲就被父母餵胖到35公斤，被外界質疑讓孩子當「吃播」賺錢，孩子的父母則稱不屬實，強調確實賺了幾百元人民幣，但拍影片純粹只是為了好玩。事後，「佩琪」吃播遭眾多網友投訴，相關平台表示將對其影片和帳號進行封鎖。

▲3歲童遭父母「啃娃」吃播。（圖／翻攝中國青年報）



專家表示，為了牟利「啃小」，實則是「坑娃」，一方面把孩子推到鏡頭前，按腳本賣萌，透支他們的體力，也過度暴露隱私，極易造成心理焦慮。另一方面，孩子過早藉直播等參與商業活動，會造成價值觀扭曲，形成功利思維和浮躁心態。

不只如此，炒作「網紅兒童」也存在諸多法律風險，中國法律就明確規定，網路直播服務提供者不得為未滿16歲的未成年人提供網路直播帳號註冊服務。

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