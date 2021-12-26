華文朗讀節免費入場！50本床前夢幻書單、2021必讀繪本大公開

▲2021華文朗讀節開跑，開放免費入場。（圖／華山1914文創產業園區提供，下同）

記者林育綾／台北報導

2021第九屆「華文朗讀節」即日起至明年1月9日在華山1914文創園區中4A館登場，今年以「在夢中朗讀」為精神，期望因疫情而動盪不安的心，透過朗讀聲帶來撫慰，走入書本的世界。展區亮點包括「2021必讀繪本」，還有10位作家等名人推薦「50本睡前必讀的夢幻書單」，更首度跨界美食圈與詹記麻辣火鍋合作！

2021必讀繪本

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▲今年華文朗讀節於展場內打造整面「繪本牆」。

繪本是許多人生命中接觸到的第一本書，繽紛療癒的畫面、樸實溫暖的文字，不僅是小孩感知世界的開端，也是讓大人滋潤心靈的語言。而今年華文朗讀節於展場內打造整面「繪本牆」，匯集由10位跨領域繪本閱讀者，包含插畫家、藝術家、創作者、編輯人、繪本書店老闆⋯等，共同推薦50本2021最值得閱讀或國內外經典繪本，讓民眾找到喜歡的繪本，在舒適的角落享受閱讀。

▲民眾找到喜歡的繪本，可在舒適的角落享受閱讀。（圖／華山1914文創產業園）

50本睡前夢幻書單

▲10位跨域名人共推薦50本夢幻睡前書單。（圖／華山1914文創產業園）

今年策展團隊邀請社會觀察家李明璁、作家李屏瑤、演員連俞涵、作家洪愛珠、廣播媒體人podcaster馬克瑪麗、平面設計師馮宇、跨界編輯人黃威融、時裝設計師詹朴、PINKOI創辦人PeterYen、生活寫真家叮咚等，共10位不同領域的工作者，依照「一種顏色、一個情緒、5本書」為主軸，推薦私房書單，打造出10個奇幻夢箱，更透過趣味的提問，引領現場觀眾找到專屬的夢箱奇想，最後還可以綁上緞帶，帶走一份屬於自己的「書單信籤」。

線上線下講座

此次策展團隊規劃了多場線上、線下的朗讀講座與課程，其中值得注意的是「相聲瓦舍」馮翊綱老師將在12月28日於華山文創園區內的「森文茶庵」朗讀金庸小說內容，將武林風華再現。而有12月26日還有廣播金鐘獎得主田麗雲針對兒童所企劃的「登上聲音探險號」課程，內容將透過說故事的過程，帶領孩子學習怎麼使用聲音，認識聲音的百種可能與朗讀無窮魅力。

同時於展場內的「微光朗讀」場域，華文朗讀節策畫團隊更安排了系列講座，主題包含電影文學、華文飲食、圖文創作。透過講者的朗讀與解析傳遞文字訊號，讓聲音在腦海中轉化為更多的想像與詮釋。

▲▼2021華文朗讀節以「在夢中朗讀」為精神，期望因疫情而動盪不安的心，透過朗讀聲帶來撫慰，走入書本的世界。

跨界合作詹記麻辣火鍋

今年華文朗讀節首度跨界美食圈與「詹記麻辣火鍋」合作，此次策展團隊將華文朗讀節的文字魅力延伸至火鍋店內，只要於華文朗讀節期間內至詹記麻辣火鍋（敦南店）包廂用餐，即可獲得由團隊精心挑選的書本「開胃菜」，讓民眾在飯桌上享受日常美食。

2021華文朗讀節「在夢中朗讀」

活動日期：2021/12/24(五)至2022/01/09(日)

活動場地：華山1914文創產業園區中4A館

開放時間：周一至周四11:00-18:00、周五至周日11:00-21:00 （免費入場）