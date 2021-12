加州驚見稀有黑色觸鬚燈籠魚　科學家嚇壞：今年第三次

▲加州海灘驚現深海怪魚。(圖/取自Twitter@Scripps_Ocean)

實習記者廖翊慈/綜合報導

海洋世界無奇不有,但每次出現的新物種,仍屢屢震驚專家們。美國加州於上週在聖地牙哥海岸附近,發現一隻外型相當奇特的魚,外形像一顆黑色的圓形物體,滿口利齒,以及頭上長了觸鬚的發光體,令許多科學家感到十分詫異。

根據《衛報》報導,上週,加州一名衝浪者在聖地牙哥海岸的岩石附近,發現了一隻怪魚,起初他以為是一顆焦油球,近看後發現是一隻滿口利齒、頭上長了奇怪觸鬚的黑色怪魚,嚇得他趕緊通報相關單位,經過專家確認後,這隻魚並非變種,而是生長於深海的「相模灣鞭冠鮟鱇(Pacific Footballfish)」。

▲目前世上僅有31隻標本,科學家們都沒見過活體。(圖/取自Twitter@Scripps_Ocean)

報導引述,這種魚又稱為,太平洋足球魚、燈籠魚、琵琶魚等,因出現在皮克斯動畫片《海底總動員》中而聞名,目前全世界共發現100多種燈籠魚。它們通常居住在數千英尺的深海,並以頭上發光的燈來吸引獵物。

加州大學聖地牙哥分校(Scientists at University of California San Diego)斯克里普斯海洋研究所(Scripps Institution of Oceanography)的研究人員班(Ben Frable)表示,「它們鋒利的牙齒不是用來咀嚼,而是用來捕捉同樣棲息在深海的其他魚類和甲殼類動物。」

斯克里普斯海洋研究所表示,目前世上只有31個相模灣鞭冠鮟鱇的標本,不過科學家們都沒有見過活體。班坦言,「這是今年沖上岸的第三隻,老實說這種情況很罕見,也很不尋常,雖然有助於我們的研究,但對於生態的變化仍保持堪憂」,至於這隻深海怪魚為何會滿腹泥沙,沖上岸死亡,科學家們無法解釋。

After taking X-rays of the newly found footballfish, @frable collected tissue samples for genetic analysis. Researchers with @anelachoy's lab at Scripps will be examining the stomach contents of the fish as part of their research on deep-sea food webs. pic.twitter.com/VDYu3UGi3Z