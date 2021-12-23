加州驚見稀有黑色觸鬚燈籠魚　科學家嚇壞：今年第三次

▲加州海灘驚現深海怪魚。（圖／取自Twitter@Scripps_Ocean）

實習記者廖翊慈／綜合報導

海洋世界無奇不有，但每次出現的新物種，仍屢屢震驚專家們。美國加州於上週在聖地牙哥海岸附近，發現一隻外型相當奇特的魚，外形像一顆黑色的圓形物體，滿口利齒，以及頭上長了觸鬚的發光體，令許多科學家感到十分詫異。

根據《衛報》報導，上週，加州一名衝浪者在聖地牙哥海岸的岩石附近，發現了一隻怪魚，起初他以為是一顆焦油球，近看後發現是一隻滿口利齒、頭上長了奇怪觸鬚的黑色怪魚，嚇得他趕緊通報相關單位，經過專家確認後，這隻魚並非變種，而是生長於深海的「相模灣鞭冠鮟鱇（Pacific Footballfish）」。

▲目前世上僅有31隻標本，科學家們都沒見過活體。（圖／取自Twitter@Scripps_Ocean）

報導引述，這種魚又稱為，太平洋足球魚、燈籠魚、琵琶魚等，因出現在皮克斯動畫片《海底總動員》中而聞名，目前全世界共發現100多種燈籠魚。它們通常居住在數千英尺的深海，並以頭上發光的燈來吸引獵物。

加州大學聖地牙哥分校（Scientists at University of California San Diego）斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）的研究人員班（Ben Frable）表示，「它們鋒利的牙齒不是用來咀嚼，而是用來捕捉同樣棲息在深海的其他魚類和甲殼類動物。」

斯克里普斯海洋研究所表示，目前世上只有31個相模灣鞭冠鮟鱇的標本，不過科學家們都沒有見過活體。班坦言，「這是今年沖上岸的第三隻，老實說這種情況很罕見，也很不尋常，雖然有助於我們的研究，但對於生態的變化仍保持堪憂」，至於這隻深海怪魚為何會滿腹泥沙，沖上岸死亡，科學家們無法解釋。