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台鐵設計展限定款便當　23日至明年1月2日嘉義火車站前限量供應

▲▼台灣設計展限定「酒香茶韻」台鐵便當 ，嘉義市限量販售。（圖／記者翁伊森攝）　

▲台灣設計展限定「酒香茶韻」台鐵便當 ，嘉義市限量販售。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

適逢嘉義設計展，臺鐵局、嘉義市政府及台灣設計研究院三方合作統籌策劃，由Jimmy Food Place主理人林擠米親自走訪嘉義，設計代表嘉義經典味道的「酒香茶韻」台鐵便當，並由臺鐵局高雄餐旅所詮釋這款便當，配合2021年台灣設計展於嘉義市正式開展期間，自2021年12月23日至2022年1月2日在臺鐵嘉義火車站前站「台鐵便當行動餐車」每日限量供應，首日自11:00起開賣，售價130元。市長黃敏惠表示，感謝台鐵特製具有嘉義市特色的台鐵便當，裡面蘊藏嘉義的各項特色，誠摯邀請大家一起回嘉吃飯！

▲▼台灣設計展限定「酒香茶韻」台鐵便當 ，嘉義市限量販售。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，非常感謝台鐵局和台灣設計研究院能攜手合作為嘉義市製作專屬便當，把嘉南平原最新鮮的食材加上在地特色，用最健康的料理方式呈現出來，歡迎大家在台灣設計展期間來嘉義市品嘗這獨一無二的好味道。

黃敏惠提到，嘉義車站有百年以上的歷史，乘載了許多人的回憶，非常感謝嘉義子弟蔡嘉豪建築師回到家鄉親自操刀，讓嘉義車站不只有精彩的故事，還有好的設計和指引。請大家多加利用大眾交通運輸工具來嘉義市參觀台灣設計展，來嘉享受阿里山小火車便捷的接駁服務。

臺鐵局杜微局長表示，很高興能藉這個機會將嘉義車站做一個減法的改造，並推出「酒香茶韻」台鐵便當，利用嘉義市的美食底蘊和嘉南平原以及阿里山的特產，再經由Jimmy Food Place主理人林擠米設計出這款便當，歡迎大家搭火車來嘉義市看展覽、吃美食。

▲▼台灣設計展限定「酒香茶韻」台鐵便當 ，嘉義市限量販售。（圖／記者翁伊森攝）

「雅韻」代表既細膩又素淨的嘉義精神底蘊，「酒香茶韻」便當特別使用嘉義酒廠生產的高粱酒粕，並挑選在地梅精製作出嶄新的火雞肉醬料。酒粕醬的香氣搭配具有口感的火雞腿肉，每一口都令人回味無窮。「酒香茶韻」台鐵便當自2021年12月23日起至2022年1月2日，在嘉義火車站前站「台鐵便當行動餐車」每日限量供應，首日自11:00起開賣，售價130元。

▲▼台灣設計展限定「酒香茶韻」台鐵便當 ，嘉義市限量販售。（圖／記者翁伊森攝）
​ 林擠米以嘉義在地食材為主題，加入「雅韻」，代表既細膩又素淨的嘉義精神底蘊，來設計這一款便當。特別使用自嘉義酒廠，帶回了臺灣第一個生產高粱酒酒廠的高粱酒粕，亦挑選了在地梅精，製作成了嶄新的火雞肉醬料。「傳統的火雞肉，簡單的淋上烹煮加入醬香的雞高湯，總覺得可以讓風韻更加延長。」加入了酒粕醬的火雞肉，入口帶有破題的油蔥酥香，酒粕醬的香氣溫柔的反轉而出，搭配具有口感的火雞腿肉，每一口咀嚼，都會令人回味與驚喜。蔬菜的部分，選擇了爽脆系的在地蔬菜，不論是珍貴的野生轎蒿筍與水蓮、蓮藕與龍鬚菜，都是嘉南平原與阿里山豐饒物產下，各自帶有性格與風味的物產。
▲▼台灣設計展限定「酒香茶韻」台鐵便當 ，嘉義市限量販售。（圖／記者翁伊森攝）

「酒香茶韻」便當:
· 售價：130元。
· 午餐販賣時間：自10:45起，限量70個。· 晚餐販賣時間：自16:10起，限量30個。

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