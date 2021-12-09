蒸汽火車造型！台鐵x東武鐵道「玩味便當」明開賣　鰻魚飯搭珍奶酥

▲台鐵玩味便當明起開賣。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

在台灣享受日本口味的鐵道便當！交通部台鐵局與東武鐵道台北分公司合作，歡慶締結屆滿6周年，將於台中餐廳推出台日聯名「玩味便當」，12月10日至12月19日在台鐵台中火車站、高鐵台中站販售，期間限定400份，售價349元。

台鐵局表示，玩味便當外盒選用超人氣的「蒸汽火車SL大樹」盒子，再盛裝貼近台灣這片土地的風土滋味。凡購買聯名便當即贈送限量©TOKYO SKYTREE日本晴空塔妹妹貼紙。

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台鐵局表示，「玩味便當」嚴選臺台養殖的輸日等級鰻魚作為主菜，另佐以充滿濃濃海味的干貝和櫻花蝦作為配菜，搭配古早味油飯，讓整個便當充滿日本玩味又體現傳統經典台式美味，另外還有珍珠奶茶酥和鳳梨酥，充分品嚐台灣味。

▲台鐵玩味便當造型相當值得收藏。（圖／台鐵）

「玩味便當」訂於12月10日至12月19日在「台鐵台中火車站」及「高鐵臺中站」的台鐵便當店販售，首日自10:30起開賣，期間限定400份，售價349元。

只要於販售期間與「玩味便當」拍照上傳至「Fun臺鐵」粉絲團並標註#臺日聯名「玩味便當」的語句，就有機會抽獎得到由東武鐵道提供的黃金版「蒸汽火車SL大樹」盒組（含金鏟子）。