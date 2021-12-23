　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林森北牛郎「霆鋒」媽竟是民進黨美魔女　狠吸恩客20萬蒸發

民進黨台北市北投區黨部主任許瑞芬（右）曾大力輔選吳怡農（左），但她當牛郎的兒子卻被控玩弄女客感情吸金。（圖／翻攝許瑞芬臉書）

▲民進黨台北市北投區黨部主任許瑞芬（右）曾大力輔選吳怡農（左），但她當牛郎的兒子卻被控玩弄女客感情吸金。（圖／翻攝許瑞芬臉書）

圖、文／CTWANT 

民進黨台北市北投區黨部主任許瑞芬在各地方社團相當活躍，還曾在2021年的台北市黨部主委選戰中為吳怡農站台，但她的兒子黃男（24歲）卻在台北市中山區1間高檔牛郎店（俗稱鴨店，牛郎也被稱鴨）上班，還被控以投資名義向女恩客借錢後即人間蒸發，被騙的A小姐（化名）不僅被玩弄感情，甚至連積蓄都賠了進去。

黃男長相帥氣，還有1雙勾人電眼，穿上西裝就像帥氣的韓國男星，但到了夜晚，他化名為「霆鋒」走入燈紅酒綠的中山區，是男公關店的當家紅牌，不過他帥氣的長相卻成了犯罪工具。

長相帥氣的黃姓男子化名「霆鋒」在牛郎店上班，許多女客為了他到店內消費傾盡家財。（圖／讀者提供）

▲長相帥氣的黃姓男子化名「霆鋒」在牛郎店上班，許多女客為了他到店內消費傾盡家財。（圖／讀者提供）

講起自己因為黃男「暈船」賠上積蓄，A小姐數度難過地說不出話。「我對他有好感，所以他因為投資股票需要錢周轉，都是我先借給他，但最後他卻不打算處理這筆錢，就連訊息都不回我，直接人間蒸發。」A小姐說。

本刊調查，從事股票投資的A小姐年約40歲，每天都在股海裡殺進殺出，壓力很大，但收入卻也頗豐碩，她是在朋友的帶領下去台北市中山區的男公關店消費，藉此排遣寂寞、紓解壓力，就在今年年初，A小姐和黃男相遇相識，對他很有好感，雙方在酒桌上互相交換聯絡方式後還多次私下相約見面出遊。

「我們相處的那段時間，他真的把我照顧的滿好的。」A小姐說，黃男的細心、貼心成了致命吸引力，讓A小姐甘願沉淪在他的戀愛陷阱，多個晚上豪擲數十萬元上門捧場，但從今年疫情開始，各大酒店停業，2人多次相約在A小姐住處見面，由於A小姐從事股票投資，因此也教黃男股票操作。

「他常常會缺錢交割，我想說他會還，所以就借給他。」A小姐表示，於此同時，在酒店停業期間，黃男缺錢花用時也是A小姐義無反顧資助，「從今年1月起，我粗估總共借了他20幾萬元，可是他卻一毛錢都沒有還我。」

A小姐前前後後借給黃男20多萬元，最後卻一毛都沒拿回來。（圖／讀者提供、黃鵬杰攝）

▲A小姐前前後後借給黃男20多萬元，最後卻一毛都沒拿回來。（圖／讀者、CTWANT提供）

A小姐明知歡場無真愛，卻還是深陷於黃男的感情泥沼，不過最近因為投資失利，需要現金周轉，所以向黃男表示希望能拿回20萬，黃男卻人間蒸發，也讓A小姐大夢初醒，知道自己眼中可以信賴的男人是個吸金騙子，目前將透過司法討回公道。

據悉，在本刊截稿後，黃男疑似得知媒體將報導此事，A女帳戶突然收到來自黃男的還款，至於以上指控，本刊致電黃男本人，但他的電話傳接至語音信箱，本刊傳訊給他也未獲得回應。

本刊另致電給黃男的母親許瑞芬，她說自己目前在民進黨部擔任志工，但本刊提及她兒子遭控在男公關店上班，向女客借錢不還，還涉嫌偷拍女客一事，她則馬上說「你記錯了」，隨即掛上電話，不再回應。

延伸閱讀
牛郎騙財色2／紅牌男公關偷拍色片　上法院律師費也向女客借
麥當勞惹議1／土地糾紛變封路　雙和市場80戶遇火警「死路一條」
炸出能源危機1／「降壓偷電」甩不掉　在野黨憂缺電成國安問題

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
他罵黑人切割王力宏「逃得像猴子」　起底是周杰倫徒弟
高雄警官「包庇色情業」　買春還打槍應召妹
戴資穎入選世錦賽5大最佳反拍　神反擊讓日本一姐服了
趙薇被消失4個月突現身香港！　開賓士副駕坐「神秘眼鏡男」
23日恐怖巧合！　西安、武漢相隔近2年竟在同日封城
入冬最強最久一波！劇烈大變化時間曝　濕冷3天探10度↓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

永和持槍對峙！爬公寓屋簷反抗被目擊　警開槍擊落逮3男1女

伸手討紅包！高雄警官「包庇色情業」　出國買春還打槍應召妹

變更建照涉圖利豪宅「潤隆爆官商勾結」　建案負責人100萬交保

永和警匪對峙直擊！通緝犯爬屋簷　警開槍制伏

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生！警察也說玄

單親媽獨留3月女嬰在家慘死！還想賴給11歲兒　拒他人幫顧小孩

千萬豪宅國賓大苑爆官商勾結　興富發子公司潤隆1句話回應

林森北牛郎「霆鋒」媽竟是民進黨美魔女　狠吸恩客20萬蒸發

輾斃兄弟再滅角頭！雙槍小弟現況曝　8天殺2人計畫揭密

高雄男「路口脫褲」拉屎！機車右轉差點撞到　民眾目睹全程傻眼

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

老婆...妳才貌雙全真的好難追！　新郎「把故事寫成饒舌」燃爆現場

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

徐若瑄火大再發文：我沒介入李王婚姻！　遭李靚蕾2度影射「感到身心俱疲」

曾考5A++！18歲學霸自撞分隔島 連人帶車噴飛10m...送醫搶救不治

永和持槍對峙！爬公寓屋簷反抗被目擊　警開槍擊落逮3男1女

伸手討紅包！高雄警官「包庇色情業」　出國買春還打槍應召妹

變更建照涉圖利豪宅「潤隆爆官商勾結」　建案負責人100萬交保

永和警匪對峙直擊！通緝犯爬屋簷　警開槍制伏

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生！警察也說玄

單親媽獨留3月女嬰在家慘死！還想賴給11歲兒　拒他人幫顧小孩

千萬豪宅國賓大苑爆官商勾結　興富發子公司潤隆1句話回應

林森北牛郎「霆鋒」媽竟是民進黨美魔女　狠吸恩客20萬蒸發

輾斃兄弟再滅角頭！雙槍小弟現況曝　8天殺2人計畫揭密

高雄男「路口脫褲」拉屎！機車右轉差點撞到　民眾目睹全程傻眼

快訊／開放核食「沒有時間表」　吳釗燮：有核輻射食品都不能進來

花=東旅程70分、環島6小時！東部快鐵「經費破千億」工期估12年

西安新增63例本土確診！　疫情爆發全陸最嚴重

搶先看！「2021台南龍崎空山祭」必看亮點　走進最美空靈系山林燈會

台股漲逾百點！台積電上漲7元　大立光漲幅逾2%

年末聚會dress code就定「聖誕醜毛衣」　CACO、H＆M平價款幽默又可愛

福斯8代目Golf多媒體資訊系統將獲升級　有效改善畫面延遲現象

我需要你，兄弟！　史卓曼喊話要柯瑞亞一起到小熊

永和持槍對峙！爬公寓屋簷反抗被目擊　警開槍擊落逮3男1女

桃園Xpark變「Xbook」！10展區化為沈浸式繪本

《惡吻》家族合體！唐從聖遲到被猛虧　直樹爸「看過鄭元暢節目」結果糗了XD

社會熱門新聞

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生

輾死兄弟再槍決老大　雙槍男現況曝

台北19歲女大生喝醉！「護花使者」公園性侵得逞

林森北牛郎「霆鋒」媽竟是民進黨美魔女　狠吸恩客20萬蒸發

高雄男「路口脫褲」拉屎！機車右轉差點撞到

和閨密愛同一男？富千金飯店上吊

高中生發文譏同學：東坡肉　害父母賠1萬

單親媽拒他人幫顧小孩　獨留3月女嬰在家慘死

國賓大苑爆官商勾結　潤隆回應了

永和警匪對峙直擊！通緝犯爬屋簷　警開槍制伏

小12歲女友花雕雞麵下藥　喀擦剩1.5.公分...斷根男現況曝

影／中壢工業區工廠凌晨大火　上百警消3小時撲滅

嘉義3兄弟爭產　90歲老父親當街被架走

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

男星轟黑人建州竟意外爆卦：王朝903是誰的女友上吊

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

南拳媽媽彈頭批黑人「兄弟出事逃超快」：不要讓小咖我出手

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

快訊／遭網友曖昧點名「在新加坡傻等他1個月」　林俊傑火大發聲了！

她嗆李靚蕾「吃相難看」　貼文慘挨轟

「蕾神要道歉了吧」鄉民發號證據呢？風向一面倒

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

全台雨3天時間曝！2波最低探10℃　跨年天氣出爐

遭黃安瞎傳已離婚…章子怡震怒打臉「假的」

Yumi閨蜜007「5點嗆爆李靚蕾」！

返鄉投票看到「已逝愛犬趴門口」

福原愛扶正橫濱男！　前妻認：離婚是因為她

輾死兄弟再槍決老大　雙槍男現況曝

更多

最夯影音

更多
「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！
懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面