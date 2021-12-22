Novavax獲WHO緊急使用授權！我方採購要透過COVAX　莊人祥曝原因





▲Novavax。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

世界衛生組織（WHO）21日宣布，准通過美國Novavax疫苗緊急使用授權，該疫苗成為WHO第10款列入緊急使用清單（EUL）的COVID-19疫苗。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，我國Novavax疫苗採購會透過COVAX進行。

莊人祥說明，過去我方有直接向Novavax洽購疫苗，不過當時尚未通過EUA，對方表示如果有需要就和COVAX談。而我方在和COVAX簽約選擇疫苗時，就有保留Novavax，所以如果COVAX有購買，有疫苗提供就會有。

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不過，我國最後一批自COVAX取得疫苗為今年9月初，被問及後續進展與是否有履約期限問題，莊僅強調「目前都還是依照約定進行」。

指揮中心目前國際採購疫苗分別有AZ、莫德那以及民間企業捐贈的BNT，當中今年採購的莫德納已全數到貨，共計609.168萬劑；AZ1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計已超過853萬劑到貨；由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨1239.79萬劑。

另透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，目前取得3批AZ疫苗共102萬劑到貨，最後一批為9/5抵台的41.04萬劑。