美妝店挑選商品！她一回頭驚見　噁男脫褲「貼超近狂搓」

▲阿傑尾隨花花，並在對方身後進行猥褻行為。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixbay）

記者林昱萱／台南報導

一名男子「阿傑」（化名）日前在某間美妝店，看到一名女子「小美」（化名）正在挑選商品，竟然就偷偷跑到對方身後，並將褲子拉下後，開始打手槍，誇張的行徑讓小美當場傻眼，趕忙報警處理。對此，台南地院審理後，依法判阿傑4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，小美日前到台南一間美妝店買東西，而當她獨自站在貨架前，專心挑選架上的商品時，32歲的阿傑竟意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意，偷偷尾隨在對方身後，接著就對著小美的背影，將自身的褲子拉鍊拉下，將生殖器完整裸露出來，並以手上下搓動之方式進行手淫，而其公然猥褻的行為，也讓小美當場嚇壞，立即報警處理。

阿傑被捕後，於警詢、偵查時均對案情坦承不諱，且又與證人之證述情節相符，也有監視器翻拍照片13張、現場照片2張可佐證，可見阿傑的自白與事實相符，應可採信，本件事證明確，其犯行洵勘認定。

對此，法官認為，阿傑為了滿足一己私慾，在賣場內公然為猥褻行為，不僅造成目擊過程的小美心理上恐懼、不適，更損及社會秩序及善良風俗，行為實有不當，兼衡其犯後坦承犯行，審酌其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，累犯，判處他有期徒刑4月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。