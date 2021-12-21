15歲妹買不到手機大街毆母　「真相反轉」網全怒：狠毒的媽媽！

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇常州一名15歲少女疑因母親不讓她買手機，在大街上與母親發生爭執，並用手狂打母親的頭，引起了圍觀路人的不滿，最後被人拉下車壓制。不過，也有網友爆料，少女不是因為買不到手機而抓狂，而是母親拿走了她辛苦存的4千元（約1.7萬元新台幣）不還，她才會如此憤怒。

根據陸媒報導，附近的商家指出，女孩手機壞了，與母親因買多貴的手機發生爭吵，後來路人靠過來圍觀，女孩情緒崩潰，開始動手打母親，最後有人將女孩拉開，隨後警方趕到現場處理。

影片很快在網路上傳開，眾多網友都大罵少女不孝，「為了買手機打母親，還是人嗎？」「這種小孩一開始就不應該出生！」「真想幫忙家長動手，好好教訓她一頓。」

▼少女毆打母親，最後被路人壓制。（圖／翻攝微博）



不過，也有一名網友指出，少女不是因為買不到手機而抓狂，「她的手機壞了，自己存了4000元要買新手機，媽媽說要幫忙先墊2000元，但是到了店裡面，店員說手機可以修好，媽媽就說不買了，還拿走了她存的4000元不歸還。」

該名網友進一步表示，「少女因為錢被拿走與媽媽發生爭執，一堆人過來圍觀，媽媽故意不騎車離開，少女最後情緒失控，才會動手打人，要求媽媽快點開車離開現場。」

真相反轉之後，留言的風向也快速轉變，改為同情少女，「故意把人惹怒、逼瘋，然後才裝受害者！」「我能體會，大人說話不算話，到最後已經不是手機的問題了，是不尊重和欺騙，很多沒文化的父母都沒把孩子當成平等個體對待。」「把孩子放在自己親手營造的這樣的氛圍，實在是狠毒的媽媽，不想買起碼把孩子攢的錢還給她。」「圍觀的人也很噁心，什麼都不知道就亂批評。」