不滿被提分手！恐怖男把女友「打到滿臉血」　還強擄回家拘禁

▲湛男不滿女友提分手，把對方打到滿臉血，再強擄拘禁。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／綜合報導

湛姓男子因不滿陳姓女友疏遠並提分手，2020年2月28日見陳女騎車載蔡姓老闆抵達停車場時，上前將陳女打到滿臉是血，接著把陳女強擄上車，最後再撞傷蔡男。屏東地院日前審結後，依傷害罪、私刑拘禁罪，將湛男判刑7月，得易科罰金21萬，可上訴。

判決指出，湛男因不滿陳女提分手，2020年2月27日晚間開車到一處停車場埋伏，並於隔日凌晨0時許，見陳女騎車載蔡男抵達停車場後，先是持安全帽猛砸陳女頭部，導致對方滿臉鮮血、雙眼瘀青、結膜下出血且牙齒斷裂，接著將陳女強拉上車。同時間，蔡男見狀上前想救陳女，未料，卻遭湛男開車撞傷。

隨後，湛男開車載陳女回到自己的住處，並要求對方不要離開，而陳女則因沒有交通工具、害怕再次激怒對方而受傷害，便不敢離去，亦不敢打電話求助。直到同年3月1日、待湛男氣消後，陳女才順利離開，並前往醫院就醫。案經蔡男報警，全案曝光。

湛男辯稱，他沒有強迫、限制陳女自由，陳女是自願與他回家，另外他不清楚車子有無撞到蔡男。

對此，屏東地院勘驗相關事證後，確認湛男犯行，審酌後依傷害罪、私刑拘禁罪，將湛男判刑7月，得易科罰金21萬，全案仍可上訴。