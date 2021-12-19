婆婆每天幫進補！1句話她崩潰「變哺乳工具」　新手爸卡中間心累

▲在華人世界裡，孕婦生產完後普遍都有坐月子的習慣。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

在華人世界裡，孕婦生產完後普遍都有坐月子的習慣，其中不但有許多禁忌和習俗，有時也可能因觀念不同，造成婆媳關係緊張。一名男網友透露，妻子最近剛生完小孩，坐月子期間由婆家照顧，然而婆媳間對很多事情都持相反看法，老婆覺得自己被當成哺乳工具，導致家庭關係日漸緊張，讓他心力交瘁。

原PO日前在臉書社團「爆料公社」表示，「現在老婆月子期還沒過半，我就已經心力交瘁。不僅僅是無數次夜裡起來換尿布、泡奶粉，十多天來每晚沒有睡超過三小時的覺，每天都帶著黑眼圈，但初為人父的喜悅沖淡這一切。只是在坐月子期間，老婆跟老媽之間的矛盾日益激化，讓夾在中間的我實在焦頭爛額。」

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人夫提到，「寶寶出生第二天，查出黃疸偏高，於是住院治療。我媽看著孫子被脫光放在保溫箱裡、然後又是打針什麼的，她覺得心疼，就說小孩子有點黃疸很正常，多抱著曬下太陽就好了。老婆聽到就有點不開心了，覺得我媽什麼老舊觀念，還在用老一套的方式教她怎麼帶孩子。」

男網友接著說，「老婆生產後奶水有些不足，我媽就每天煮豬腳、鯽魚、排骨、母雞湯給她喝。但是我老婆說她喝不下，而且擔心吃這麼多，身材回不去。所以每頓只能吃一點點，我媽看著著急，就嘮叨了兩句『不多吃點怎麼會有奶』。這句話並沒有什麼別的意思，但我老婆聽了心裡不舒服，抱怨只想把她當成哺乳工具。」

原PO感嘆，「老婆坐月子才半個月，家裡就矛盾重重，很多事在我看來根本就是說者無心，聽者有意。我媽是個性很急、講話又直，說的話本來沒有什麼惡意，但在我老婆聽來就說是故意針對她。這讓我十分地無奈，每天不光要幫忙哄小孩，還得哄老婆、老媽，半個月下來我真的覺得身心俱疲。」

貼文引發討論，過來人直言，「生產前就該想好的。老婆跟她媽一定比較容易溝通，生產前就跟岳母說好；母親照顧自己的女兒做月子也會比較細心，做月子再包個紅包給岳母就好，都這個時刻了，還搞到大家人仰馬翻的，何苦呢？我老婆生2胎，我都沒遇到這種惱人的問題。」

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