　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆每天幫進補！1句話她崩潰「變哺乳工具」　新手爸卡中間心累

在華人世界裡，孕婦生產完後普遍都有坐月子的習慣。（示意圖／翻攝自pexels）

▲在華人世界裡，孕婦生產完後普遍都有坐月子的習慣。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

在華人世界裡，孕婦生產完後普遍都有坐月子的習慣，其中不但有許多禁忌和習俗，有時也可能因觀念不同，造成婆媳關係緊張。一名男網友透露，妻子最近剛生完小孩，坐月子期間由婆家照顧，然而婆媳間對很多事情都持相反看法，老婆覺得自己被當成哺乳工具，導致家庭關係日漸緊張，讓他心力交瘁。

原PO日前在臉書社團「爆料公社」表示，「現在老婆月子期還沒過半，我就已經心力交瘁。不僅僅是無數次夜裡起來換尿布、泡奶粉，十多天來每晚沒有睡超過三小時的覺，每天都帶著黑眼圈，但初為人父的喜悅沖淡這一切。只是在坐月子期間，老婆跟老媽之間的矛盾日益激化，讓夾在中間的我實在焦頭爛額。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

人夫提到，「寶寶出生第二天，查出黃疸偏高，於是住院治療。我媽看著孫子被脫光放在保溫箱裡、然後又是打針什麼的，她覺得心疼，就說小孩子有點黃疸很正常，多抱著曬下太陽就好了。老婆聽到就有點不開心了，覺得我媽什麼老舊觀念，還在用老一套的方式教她怎麼帶孩子。」

男網友接著說，「老婆生產後奶水有些不足，我媽就每天煮豬腳、鯽魚、排骨、母雞湯給她喝。但是我老婆說她喝不下，而且擔心吃這麼多，身材回不去。所以每頓只能吃一點點，我媽看著著急，就嘮叨了兩句『不多吃點怎麼會有奶』。這句話並沒有什麼別的意思，但我老婆聽了心裡不舒服，抱怨只想把她當成哺乳工具。」

原PO感嘆，「老婆坐月子才半個月，家裡就矛盾重重，很多事在我看來根本就是說者無心，聽者有意。我媽是個性很急、講話又直，說的話本來沒有什麼惡意，但在我老婆聽來就說是故意針對她。這讓我十分地無奈，每天不光要幫忙哄小孩，還得哄老婆、老媽，半個月下來我真的覺得身心俱疲。」

貼文引發討論，過來人直言，「生產前就該想好的。老婆跟她媽一定比較容易溝通，生產前就跟岳母說好；母親照顧自己的女兒做月子也會比較細心，做月子再包個紅包給岳母就好，都這個時刻了，還搞到大家人仰馬翻的，何苦呢？我老婆生2胎，我都沒遇到這種惱人的問題。」

延伸閱讀
王力宏封口送4億豪宅　「吾疆」內裝曝光名住戶還有「她」
李靚蕾「限下午3點前道歉」時間到了　王力宏繼續沉默神隱「選擇被告」
與王力宏傳緋聞竟被迫退出演藝圈　網嘆：時間幫她復仇了

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
戴資穎世錦賽、東奧創台灣紀錄　連破兩項大賽魔咒！
王力宏遭挖舊片「神雕現形」！　網瘋朝聖
圈內第一渣是他！狗仔揭「大咖有人罩」曝關鍵：被揍過
快訊／戴資穎惜敗山口茜無緣奪金　收穫個人生涯首面世錦賽銀牌
年領100萬配息！　存股達人公開「買730張第一金心法」
「珍愛藻礁」公投落敗　護礁網民卻認為贏了？原因曝
王力宏爆找「娛樂圈大姐大」壓新聞被拒！周玉蔻給線索

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

婆婆每天幫進補！1句話她崩潰「變哺乳工具」　新手爸卡中間心累

台北馬拉松5人OCHA「全部清醒」！ICU醫讚：台北復活節

頂鮮怨被房東一腳踢開　台北101秀郵件反擊：勿混淆視聽

旅美學人不畏7+7回台過年兼相親　可返台發展或長住美國

週二大雨先炸全台！大陸冷氣團緊接來襲　一圖秒懂未來一週天氣

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽　卡神酸王力宏：說她要錢誰信？

老伴去世住兒家！遭媳婦「言語嫌棄」　他心寒勸：老了別跟兒女住

根本不懂李靚蕾！他揪王力宏「1舉動」會自爆：她還有什麼能失去？

兩大渣男「處理手法」羅志祥贏了！　網揭2關鍵：下場差很多

高鐵宜蘭站選址拍板！將與台鐵平行共構　最快2025年動工

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

王思佳爆「小本本」流出：會家破人亡　遇心機女送禮到家..毛爆「怎知我住哪？」

李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

王力宏回台灣了！　安撫李靚蕾倉皇返台隔離

深圳怪男詭異窺視下一秒拔出油槍　像噴泉狂漏照點燃...保時捷陷火海

女學生回家驚見「陌生女子」闖入　勇敢攔下質問！她狡辯：這我家...

婆婆每天幫進補！1句話她崩潰「變哺乳工具」　新手爸卡中間心累

台北馬拉松5人OCHA「全部清醒」！ICU醫讚：台北復活節

頂鮮怨被房東一腳踢開　台北101秀郵件反擊：勿混淆視聽

旅美學人不畏7+7回台過年兼相親　可返台發展或長住美國

週二大雨先炸全台！大陸冷氣團緊接來襲　一圖秒懂未來一週天氣

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽　卡神酸王力宏：說她要錢誰信？

老伴去世住兒家！遭媳婦「言語嫌棄」　他心寒勸：老了別跟兒女住

根本不懂李靚蕾！他揪王力宏「1舉動」會自爆：她還有什麼能失去？

兩大渣男「處理手法」羅志祥贏了！　網揭2關鍵：下場差很多

高鐵宜蘭站選址拍板！將與台鐵平行共構　最快2025年動工

王力宏形象全毀…他好奇：為啥林秉樞沒人爆料？　網點出關鍵

男星喊話王力宏「收手吧」　反被掀情史挨酸：回想起當年的自己嗎？

她下體流血！醫一照…抖見「子宮壁被吃穿」驚悚畫面：不得了

戴資穎世錦賽、東奧獲銀創台灣紀錄　今年連破兩項大賽魔咒！

小菜點太少被瞪！「隱藏版毛老闆」死亡凝視　網笑：一定是沒點肉

總身家縮水460億美元！　大陸地產大亨最慘1年

婆婆每天幫進補！1句話她崩潰「變哺乳工具」　新手爸卡中間心累

王力宏遭挖舊片「神雕現形」！　網瘋朝聖：難怪每個城市都能砲

57歲蜘蛛人「梅嬸」曬出凍齡美腿！網暴動，不愧是「歷代最辣」

湯瑪士火車擋不住！　開季3戰場均20籃板成禁區猛獸

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽：說她要錢誰信？

婚後零緋聞！「演藝圈清流男藝人」鄉民全點名他

王力宏被爆玩人妻！律師點關鍵：徐若瑄該先向她道歉

王力宏一家3代背景超硬　網揪1點心疼李靚蕾

王力宏遭「核彈級爆料」有解！網曝1招逆轉

王力宏為何不親回？網揪李靚蕾1段話秒懂

王力宏緋聞女星被轟到退圈　網：時間幫復仇了

王力宏確定人格死刑！　醫曝「走錯這幾步」：演藝生涯結束了

糖醋醬缺貨！國際支援抵達　老饕見2字：不點雞塊了

李靚蕾爆料「毀滅力超強」5原因！她曝最成功1點

王力宏爸質疑「受孕時間」　醫指出關鍵

名醫嘆王力宏「害慘新郎」！1原因網笑噴

羅志祥贏了！網揭2關鍵：王力宏下場差很多

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李靚蕾再度開炮王力宏！

快訊／王力宏爸爸控李靚蕾威脅：分居時沒有出軌

李靚蕾遭爆「辜負訂婚男友」嫁王力宏！她7字霸氣回應

王力宏私訊李靚蕾截圖曝光！　「1條件逼收回指控」：跟大家說妳神智不清

王力宏召妓偏好50歲熟女！夜夜叫小姐「連警衛都知」

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

非王力宏網稱他才是「外遇界傳奇」

By2妹Yumi「連踩3底線」逼李靚蕾開戰！

徐若瑄舊文遭出征　挨轟「勝利宣言」

Yumi憔悴露面！報警遭李靚蕾回擊「仰天手摸肚」照常錄影

王力宏12年前「挖洞給周杰倫跳」！得罪一票大佬

Yumi報警被抓包「造假關鍵」　By2急現身機場包到認不出

從不問王力宏感情事！　黑范夫妻「10年前就洩密」

快訊／王力宏3點大限到了「全面神隱」！

王力宏私下有別名！　五星飯店員工：李靚蕾沒爆細節

更多

最夯影音

更多
李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清
10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面