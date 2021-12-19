新豐掩埋場自燃　開挖5小時才控制…一陣風吹向彈簧床區又擴大

▲新豐掩埋場今日上午發生火警，119正於現場搶救中。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新豐垃圾掩埋場今（19）日上午發生火警！消防局獲報後前往現場滅火，不過由於掩埋場區域過廣，加上今日風勢大，搶救非常困難，現場不只濃煙、臭氣沖天，還因為災情一路蔓延到「彈簧床區」讓火勢加劇。

今天上午11時許新竹縣消防局獲爆新豐掩埋場發生火警，消防隊員派出12車30人、8條水線及5台怪手出動滅火，原本在下午4時許已稍見控制，但因掩埋場占地廣，加上今日風勢盛，火舌一路漫向易燃的彈簧床區，反造成火勢加劇，濃濃黑煙隨著東北季風吹散鄰近區域，大新竹居民叫苦連天。

▲▼現場易燃物太多又加上風大，搶救非常困難，好不容易稍微控制，又被一陣風吹向彈簧床區再次燃燒。

環保局表示，本次掩埋場自然初步了解為沼氣加上氣候乾燥而引起，占地9公頃的掩埋場光暫置地面上的新舊垃圾就有10萬噸（含2萬打包垃圾），每年幾乎都要自燃個好幾天，附近民眾苦不堪言。消防局預測，受到天候及現場環境影響，火勢短時間恐難以撲滅，以過去的經驗，恐要一天一夜才能控制，也提醒民眾近期緊閉門窗，盡量減少不不要外出。

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