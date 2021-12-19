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快訊／今本土+0！增1死、6例境外移入

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增6例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自美國(案16911)、加拿大(案16912)、英國(2例，案16913、案16915)、越南(案16914)及奈及利亞(案16916)入境，入境日介於今(2021)年12月5日至12月17日。

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指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案4397)，為60多歲本國籍男性，具慢性病史；5月22日因發燒就醫採檢，5月23日住院隔離治療，5月24日確診，7月2日解除隔離，12月1日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,763,385例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,744,216例排除)，其中16,805例確診，分別為2,152例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計111例移除為空號。

台灣自2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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