嘉縣中山國小圖書館購書經費不足　獅友捐18萬回饋母校

▲ 嘉中獅子會會長葉耀禎(前排左3)率眾獅友捐書回饋母校。（圖／葉耀禎提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉中山國小校舍興建至今超過一甲子，原建物耐震力不佳，新校舍改建完工，但圖書館內圖書購買經費不足，身為該校校友的嘉義市滿福樓喜宴餐廳副總經理同時也是嘉中獅子會會長葉耀禎，17日帶領嘉義地區17個分會前往捐贈18萬元，將為該校購入中、英文繪本800本，豐富當地學童的視聽。

中埔鄉中山國小建校於民國45年，校舍超過60年，建物破敗不堪且耐震力不足，縣府2018年起斥資超過8000萬改建，預計今年10月底完工。該校長期推動閱讀教學，新校舍以「閱讀」為特色規劃，設計二層樓中樓的圖書館，外觀以典雅的花式砌磚「書背」與「學習梯」的設計，象徵進行各種領域學習，而此次捐贈中，身為校友的葉耀禎率先拋磚引玉捐出三萬元，其他友會會長陸續同溫捐出五千至一萬元不等，眾獅友一同送愛進偏鄉小校。

葉耀禎表示，嘉中獅子會對於教育方面特為重視，捐贈嘉義高中品德教育課程及弱勢學生經費、贊助中埔鄉同仁國小棒球隊經費、發送愛心傘予中山國小、中埔國小、同仁國小及石硦社區樂齡中心、仁里慈濟會。未來將會在農曆年前發送年菜給中埔鄉內的獨居長者，幫助弱勢族群，