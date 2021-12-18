路邊臨停遭卡車高速衝撞！妻兒9人捲車底慘死　他下車幫忙逃一劫

▲馬來西亞雪蘭莪州18日深夜發生連環車禍，造成10人死亡。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞雪蘭莪州18日深夜發生連環車禍，造成10人死亡，其中9人還是同一家人，死者年紀最小才10個月大，全家僅有父親倖存。據了解，當時開車的父親臨時將車停在路邊，準備協助拋錨在路旁的另一輛車，結果一輛聯結車突然從後方追撞，導致坐在車內的妻兒共9人全數當場死亡，僅有他一人重傷倖存。

根據《中國報》報導，雪蘭莪州梳邦再也市（Subang Jaya）在18日深夜發生連環死亡車禍，當時50歲父親車載著全家10口出門，結果途經高速公路休息站時，看到一輛轎車疑似拋錨停在路旁，就停下車準備上前幫忙。

沒想到因為當時下著豪雨，一輛聯結車疑似因視線不良，直接衝撞過來，整輛車被捲入車底，車上的9人當場身亡，死者分別是37歲的妻子，還有年齡在10個月至17歲的8名孩子。第10名死者則是遭波及的另一輛車駕駛。

警消趕到現場後立刻封鎖道路，救難人員也將受困在車底下的人一一拉出來，但早已明顯失去呼吸心跳，只能蓋上白布暫放在路旁，而這名父親則因重傷送醫，全家10人僅有他倖存。警方目前還在對這起事故進行調查，但也強調這名父親明顯超載。