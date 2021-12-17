桃檢疫旅館「跨樓層7人同病毒株」　陳時中：無法排除空調傳播

▲陳時中出席中醫藥發展獎勵第一屆玉階獎頒獎典禮。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

國內接連發生檢疫旅館染疫事件，衛福部長陳時中今（17）日出席中醫藥司頒獎典禮，會後接受堵訪時表示，桃園旅館8人基因定序全數出爐，7人感染同一株Delta，全案擴大為6人群聚。陳時中坦言，判定是基本環境因素，「不能完全排除空調可能性」。

陳時中表示，8名確診個案上午已全數完成基因定序，除了5樓個案Ct值31.4驗不出病毒外，其餘都與指標個案案16851驗出同一病毒株，但8樓個案感染途徑待判定，暫不列為同一起群聚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，如果民眾是進到防疫旅館才感染病毒，14天檢疫期就會有所突破，因為如果是在裡面感染，在7-14天檢疫期間就不一定驗得到，等到回社區自主健康管理後才有可能發病。不過，如果旅館有案例沒有及時移出，就會造成污染，只能靠多次採檢層層把關。

桃園檢疫旅館在爆出群聚事件後已停業清消，春節返台潮在即，被問及是否會影響防疫旅館量能？陳時中表示，除非防疫旅館有重大過失，否則不要求會停業，目前旅宿業者都很遵守防疫SOP，只是在細節上沒有接受過基本訓練，才會造成交互感染，之後也會請感控醫學會對旅館做總體檢，順便改善空調設置。

中央流行疫情指揮中心上午發布採訪通知，下午記者會將由發言人莊人祥主持。被問及下午是否有其他視察行程？是否會去桃園旅館視察，陳時中尷尬笑道，「下午有很多會議。」但他也強調，要讓桃園旅館環境有風險，要讓他們好好消毒，國人沒事不要前往。