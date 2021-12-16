時力公投之夜宣講「三好一壞」　邱顯智、王婉諭確定不到場

▲時代力量立委王婉諭（左）、邱顯智（右）。（圖／ETtoday合成圖）



記者林銘翰／台北報導

「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」四大公投即將於12月18日正式投票，時代力量日前定調「三好一壞」的基本立場，卻傳出立委邱顯智、王婉諭不願為此背書。對此，時代力量17日晚間將召開公投記者會，出席名單卻仍未見邱顯智及王婉諭。

時代力量11月4日在立法院召開「時代力量，齊力愛台」四大公投記者會，首度定調「3個同意、1個不同意」的基本立場，包括珍愛藻礁、公投綁大選、反萊豬進口等3案將投下「同意票」，核四運轉案則會投下「不同意票」，當天卻未見邱顯智及王婉諭2人出席。

王婉諭當天晚間發布新聞稿表示，有關時代力量中央黨部召開公投記者會，她知情中央黨部的立場，但今天有其他行程不克出席，並認為公投的重點還是在促成雙方對話，回歸理性思辨，對於四大公投過度政治動員的現象感到十分憂心。

王婉諭指出，這4項公投案，每一案都攸關國家民生大事，應該一案一案分開討論，才能進行充分論述，實在很難、也不該用簡單幾句口號就說服民眾買單，對於4大公投議題，自己後續也會陸續提出觀察及看法，與大家共同討論思考，一起找出最好的答案。

時代力量中央黨部16日晚間發布採訪通知，預告17日晚間6時30分將在捷運西門站6號出口舉辦「1218公投日，出門投票展現民意」記者會，重申時代力量公投立場，並呼籲民眾返鄉、出門投票，積極參與重大公共事務，展現民主政治。

根據採訪通知，出席人員包括時代力量黨主席陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、時代力量副秘書長暨發言人張衞航、時代力量立法院黨團主任賴嘉倫、時代力量台北黨部主委陳志明、時代力量台北黨部大安文山區主任林泓泰等人。

時代力量發言人余佳蒨表示，公投民主的重要意義，有別於選舉動員，更不是以幾項同意或不同意、幾好幾壞這種去脈絡化、單以結果論的方式呈現，針對公投提案，一題一題讓正反意見充分討論，公民能夠更理性、審慎地作出決定，不只是正反雙方的義務，也是政黨及政治工作者的責任。