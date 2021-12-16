懷孕開刀連站10多小時！「雙腳水腫變象腿」　她淚曝外科醫辛酸

▲外科醫師吳欣岱。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱，下同）

記者楊晏琳／綜合報導

醫師可說是人人稱羨的職業，然而光鮮亮麗的背後，卻也藏著不為人知的辛酸。外科醫師吳欣岱就在臉書上分享她6年前懷孕時期，開刀站10幾個小時、嚴重水腫的雙腳，令她不禁感嘆，許多事情沒有經歷過，可能很難體會箇中滋味！

吳欣岱說道，年輕時初出社會，總是在面臨抉擇。那時的她，心裡想的總是「『我能犧牲什麼來換得什麼？』我能不能在住院醫師這幾年犧牲玩樂和睡眠，換得師長的指導及技術精進？該犧牲家庭還是工作（完全沒考慮到健康）？我該犧牲女性化的外表以換得多一份外科醫師的威嚴嗎？」

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▲吳欣岱醫師懷孕時開刀連站10多小時，雙腿嚴重浮腫。

然而，或許是經歷過結婚生子，吳欣岱體會到人唯一有限的便是時間。「也或許是因為這幾年的工作給我多一些自信；又或許是社會參與以及看到大家在粉專的鼓勵，讓靈魂多了一點力量。我現在想的總是如何共好？」

她開始思考，是否不必一定得在兩個事物做抉擇：「我能不能讓學妹們看到，女醫師不見得要強悍也可以很有自信？能不能同時經營家庭生活也照顧到民眾健康？能不能透過一直了解一直存在，讓醫療制度有一些新的想像？」吳欣岱表示，雖然過程中還是聽到很多黑暗面，懂規則的人似乎能夠得到好處，而大多數人只是儘量摸索著前進，不要踩到誰的利益。但同時，她也發現了更多無償、單純為了理想而貢獻心力及所學的朋友。

不過到了現在，她似乎有了更多的心態轉變及體悟。她在文末寫道，「前幾日心臟外科的前輩問我做的開不開心，我感覺自己不像是『在做什麼』，比較像是參加了一個了解世界運作的導覽，路上發生的好的壞的都很珍貴呢。」