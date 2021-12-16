路邊「可愛狗勾～」！高雄情侶花2天混熟　凌晨上門偷小黃金回家

▲黃金獵犬太可愛，高雄情侶花2天混熟「騙走帶回家」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄一對女同性情侶日前在街上經過一處民宅時，看見一隻6個月大的黃金獵犬「Money」覺得很可愛，先是花了2天跟狗狗混熟，15日凌晨再以萬用鑰匙打開籠子，偷走狗狗。Money飼主發現愛犬不見後立刻報警，警方根據監視畫面以車追人，在事件發生的6個小時之後，順利救回狗狗，讓飼主鬆了一口氣。

張姓飼主表示，Money目前6個月大，是比賽犬的後代，身價大約30萬元，平常養在住家騎樓下方，他與家人這2天到北部出差，不在家，15日凌晨4時許回家後，發現Money離奇失蹤了，趕緊調閱監視器畫面，才發現是有2名女子撬開狗籠門鎖，使用狗鍊把Money帶走，趕緊報警處理。

警方接獲通報後，調閱沿線監視器畫面，鎖定一名李姓女子涉嫌重大，員警前往大寮區中庄路一間公寓找人，成功逮捕李女及同夥蔡女，順利救回狗狗Money。李女供稱，她與蔡女2天前在張男家隔壁的店家夾娃娃，蔡女看見Money覺得可愛，她為了讓蔡女開心，才會想下手偷狗狗。

警方調查，李女與蔡女2人行動前，先是花了2天跟狗狗混熟，直到15日凌晨用萬用鑰匙打開籠子，使用攜帶的狗鍊行竊得手，事後1人乘坐計程車離開、1人則騎機車離開，2人訊後均依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘