義務役慘淪紓困追討戶　何志偉轟「政府兵變」

▲何志偉（右）、羅文崇（左）舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

因應今年中本土疫情爆發，衛福部針對無各項社會保險者，提供1至3萬元的急難紓困金，不過，民進黨立委何志偉、新北市議員羅文崇15日舉行記者會質疑，有民眾在今年4月入伍服義務役，由於期間增加軍保身份，現在慘淪「紓困追討戶」，必須將3萬元繳回，痛批「政府兵變」。

何志偉今天上午舉行「盡國民義務卻成紓困追討戶」記者會，陳情人Y先生透過電話連線表示，今年4月他入伍服義務役，為此辭去兩份打工工作，未料在6月退伍之後，11月卻收到衛福部公文，要求他繳回3萬元急難紓困金，原因是在入伍期間他有軍保身份，「參加義務役不是我故意的，為了當兵我辭掉工作，卻因為這樣不能申請紓困金，我覺得不太合理」。

Y先生表示，義務役的薪水每月只有幾千元，扣掉台北、高雄來回通勤車資和軍中雜費，薪水就被扣完了，「紓困金不是拿來享受，而是迫於生活，需要這筆錢，都用在基本的生活開銷」，且他退伍後適逢本土疫情最嚴重的時間，無法立刻找到工作，現在還需要好幾個月，才能存下3萬元繳回給衛福部。

何志偉批評，服兵役竟成為弱勢家庭不得領取急難紓困的原因，也造成已經領取急難紓困3萬元的弱勢家庭，在5個月後被通知要繳回紓困金，呼籲政府不應該「給了又打人家一巴掌」、「一直討債」，要求衛福部提出救濟辦法；羅文崇也說，目前全國約有1240餘人因不同原因，被要求繳回急難紓困金，政府不應該雨天收傘。

對此，衛福部社工司科長胡彩惠會中僅回應，若是繳回有困難，可以申請分期繳回，且衛福部針對家庭生活陷困的民眾，有規劃急難救助措施，還是有另外籌措生活費的管道，並允諾將針對個案進行清查。