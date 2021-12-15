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3男「轆轆溫泉」溯溪！2人遭激流沖走　失聯2天警消持續搜救中

▲▼台東3男「轆轆溫泉」登山溯溪　2人遭沖走、1人負傷求救。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲3男「轆轆溫泉」登山溯溪2人遭沖走，警消人員持續搜救中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、陳韻如／台東報導

台東許姓導遊12日帶著杜姓、羅姓2名男子攀登轆轆溫泉，但沒想到3人在溯溪時，許姓導遊與羅男不慎遭到激流沖走，僅受到輕傷的杜男隨即下山求救。警消13日獲報後立刻派員搜救，並通報空勤直升機進行空勘，但14日搜索整天未果，警消人員將於15日持續進行搜救。

初步了解，3人12日前往轆轆溫泉登山，但溯溪過程中卻因溪水湍急，許姓導遊及羅男雙雙遭沖走，僅有杜男受到輕微擦傷，急忙下山求救，但返途中一度迷失方向，幸之後遇到其他山友陪同，立即請對方先前往登山口向警消求救。

台東縣關山分隊13日接獲通報後，立刻派員前往搜救，並同步通報空勤直升機支援，但空、陸人員14日搜索整天卻未果，警消人員將於15日分2梯次持續進行搜救。

台東縣消防局表示，15日將分為2梯次，第一梯次為警消6名、民間溯溪協會4名，共計10人，早上將分別以小組搜索轆轆溫泉往上區段及轆轆溫泉往下至與第二梯次匯合處區段。

第二梯次則為，警消3名、台東水中運動協會4名，共7人，早上由初來橋新武呂溪上溯搜索，並配合中華民國溯溪協會5人，共計12人往上游進行搜索，直到接觸第一梯次向下游搜索人員，另有2名中華民國溯溪協會人員使用獨木舟於更下游區間(新武橋-初來橋)進行搜索，目前搜救仍在持續進行中。

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