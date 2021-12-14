海巡年度緝毒1.38噸！法務部長蔡清祥表態：大麻除罪不可能

▲法務部長蔡清祥在警政署長陳家欽等人陪同下，14日上午赴海巡署參加安居緝毒專案成果發表。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣高等檢察署發布全國「安居緝毒專案」年度查緝成果，14日上午在海巡署發表，海巡署在今年發動6波查緝行動，以「阻毒於境外、攔毒於海上、查毒於岸際」策略緝毒，並透過建置科技偵查平台、及緝毒平台情資共享等新世代毒品查緝作為，海巡署統計：今年查獲各級毒品1380公斤。

▲法務部長蔡清祥在警政署長陳家欽等人陪同下，14日上午赴海巡署參加安居緝毒專案成果發表。（圖／記者張君豪翻攝）

14日上午專案成果發表，除行政院外交國防法務處長譚宗保代表行政院出席外，法務部長蔡清祥、最高檢察署總長江惠民、高檢署檢察長邢泰釗、調查局長王俊力、警政署長陳家欽、海巡署長周伍美、以及關務副署長彭英偉、憲兵202指揮部指揮官陳致航這些代表國內緝毒六大系統包含檢查、調查、警察、海巡、憲兵、關務最高首長均出席與會。

法務部長蔡清祥致詞致出，從2017年行政院制訂新世代反毒策略，從防毒、緝毒、拒毒各方面努力、迄今吸毒人口降低22%、施用新興毒品人口降低40%、使用新興毒品PMMA死望案件從89件降到26件「這些努是第一線執法人員共同付出」另外蔡清祥指出「透過審議毒品委員會，修法防毒相同化學結構的新興毒品，一年內從296項毒品累積到600多種，台灣是列管最多毒品的國家之一」

蔡清祥加重語氣點出：「大麻案件不減反增，109年因防疫關係邊境管制，用人夾帶方式闖關入境大麻案減少，但國際郵包寄送台灣增加很多，緝毒單位包括檢警調海關特別關注國際郵包大麻案件」，並重申「大麻除罪化不能發生在台灣，國情不容許大麻成為休閒用品」。外界謠傳有心人士故意放出不正確訊息，政府將把大麻除罪化，蔡清祥鄭重駁斥「這不可能」，並強調大麻是二級毒品處罰非常重，安居緝毒計畫也以此為重點。

警政署長陳家欽表示，「包含大麻及新興毒品喵喵都在成長，吸食對象都是年輕族群」、「這些走私販賣通路幕後都有黑道隱藏在裡面，我們一直強調肅毒也是在掃黑，這些不法金流重大利益都是他們的生存所得，肅毒須從中斷黑道金流」。

其中海巡署肩負新冠疫情升溫必須嚴格查入出海境防疫關口，並防堵非洲豬瘟襲台，力阻非洲豬瘟及新冠肺炎入侵之餘，緝毒表現仍稱亮眼，本年度安居專案，海巡署在鑾鼻海域查獲獅子山共和國籍「富士山1號」貨輪走私毒品、在船上機艙中查獲第3級毒品愷他命405公斤，市價達新台幣8億。

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