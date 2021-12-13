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【廣編】下載Food Marco獲台北東區萬元美食優惠金　消費最高七折再抽iPhone 13

▲▼Food Marco,真實食記,東區精選餐廳。（圖／Food Marco提供）

▲只要下載Food Marco App，完成註冊即可獲得「東區精選餐廳」1萬元餐廳優惠券。

圖、文／Food Marco提供

創新餐食平台Food Marco首發大型活動－「全民公投美食　認可真實送萬元」，於2021/11/26～2021/12/31展開，擴大招集使用者，只要下載Food Marco App，完成註冊即可獲得「東區精選餐廳」1萬元餐廳優惠券。

Food Marco用「消費」表達認可，用「認可」篩選真實，在「餐廳」、「分享家」、「美食家」（一般消費者）間建立一個有效率的、可靠的、正確的經驗分享機制與平台，以經驗分享取代產品搜索。

作為最老實的美食分享平台Food Marco，與台北市近500家餐廳合作，累積超過510位味蕾最挑剔的分享家，包括IG有高達7.3萬粉絲的「誠實吃貨家」以及6.8萬粉絲的「抹妹」；總共近1,500家真實食記。

此波活動進攻台北市餐廳密度最高的地區之一，精選近百間「東區精選餐廳」，不論是單身吃飯、情侶幽會、朋友聚餐，透過Food Marco都可以找到口碑餐廳，還能現場折抵最低7折起的餐費。

為了鼓勵消費者透過實際行動，投下神聖的認可票，Food Marco加碼多重好禮大放送，當消費者在東區指定餐廳消費金額累積達1萬元，可獲發1萬元優惠券；完成3次消費與食記評分，加碼再抽 iPhone 13、iPad mini、AirPods 3 等多項好禮。

Food Marco營運總監Elvis Lin表示：「我們的平台強調客觀，不改文、不修文也不刪文，只透過排行榜機制，自行PK，進而取得真實，讓大家可以不要踩雷。」

領取獎項秘技活動專屬頁面：https://tw.foodmarco.com/event/100coupons.html

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