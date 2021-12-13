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通報羅生門！P3女助理被鼠咬「有上報」　中研院院長：生安官說不記得

記者趙于婷／台北報導

中央研究院P3實驗室女助理被老鼠咬傷是否照規定向主管通報，成羅生門事件。前實驗室負責人詹家琮表示女助理「越級通報。」照規定女助理應先向負責人通報，負責人再往上報，但女助理卻直接向負責人上面的「生物安全官」通報。不過，中研院案長廖俊智今受訪表示「生物安全官那邊說不記得」，相關問題都還在釐清查證中。

中研院院長廖俊智。（圖／記者趙于婷攝）

▲中研院院長廖俊智。（圖／記者趙于婷攝）

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廖俊智今表示，根據初步調查，當事者被實驗鼠咬過兩次，第一次是在10月中旬被感染Gamma巴西株實驗鼠咬傷，當時實驗室管理人員也不在現場，且實驗室管理人和負責人知道後，並沒有將該事件往上報告，但當事者自述日期和實驗室進出紀錄不一致，還有待取得錄影帶查證，而第二次被咬則是在11/22~11/26期間。

但根據詹家琮說法，他認為女助理被老鼠咬之後，應該先照程序通報，「她被老鼠咬之後，按照通報層級規定，要先向實驗室管理人報告，實驗室管理人向實驗室負責人報告，也就是我，我要評估這樣的意外事件嚴重程度，來決定需不需要往上報。」

廖俊智說明，女助理的直接長官是一位女性管理人，然後再上面是負責人詹家琮，但是被咬當天，這兩個人都找不到，所以就再向上一層的生物安全官通報，而女助理向生物安全官通報後，還有再跟詹家琮通報。

而在霸凌疑慮上，廖俊智說，女助理後來跟詹家琮通報好，詹家琮評估是低度風險，所以沒有往上報，個案也表示，因為直接向生物官通報，「有被告誡要照程序」，才有所謂的越級通報，但當事人口氣如何，並不清楚，也不知道是不是責備，只是提醒照程序該怎麼做。

至於女助理先通報生物安全官，廖俊智直言「我認為是沒有問題的。」他強調「這種事當然要先通報，不能因為找不到直屬長官，就不通報，所以沒有越級通報的事情。」

不過通報事件除了被質疑越級之外，現在更成了羅生門。外界關心生物安全官接到通報是否有做相關處理？廖俊智說，目前生物安全官那邊還在確定，因為他說不記得有通報這件事，兩邊說法有點不一樣，所以才會說待查，不希望傷害到任何人。

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