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ET民調／十大政治領袖侯友宜奪冠、柯文哲第三　綠營只有他進TOP5

▲東森新媒體ETtoday公布最新十大政治領袖調查▼ 。（圖／民調中心提供）

▲《東森新媒體ETtoday》公布最新十大政治領袖調查 。（圖／民調中心提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

12月18日舉行的全國性四大公民投票，被視為2022大選前哨戰，在藍綠互相較勁的態勢與過程中，雙方在檯面上的一線政治人物，其態度也備受關注，特別是距離投票日開始倒數6天的這一刻。根據《東森新媒體ETtoday》的最新調查結果顯示，後蔡英文時期的台灣十大政治領袖，新北市長侯友宜在32位政治人物中被看好度第一；副總統賴清德排名第二；台北市長柯文哲排名第三；鴻海創辦人郭台銘排名第四；立法委員蔣萬安排名第五。第六到第十名的排名依序為桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫與衛生福利部長陳時中。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，為了解民眾看好誰成為後蔡英文時期的政治領袖，民調中心持續進行追蹤調查，最新一波調查時間是在2021年12月6日至12月8日，調查方式以「手機簡訊」進行，回收有效樣本數為1,386份，問卷提供台灣目前最有知名度以及影響力的32位政治人物名單，由受訪者選出十位，依據挑選次數最多的前十名做為榜單的依據。

根據調查結果顯示，新北市長侯友宜在32位政治人物中被看好度第一，高達76.1%民眾認為侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖。副總統賴清德排名第二，看好度64.9%；台北市長柯文哲排名第三，看好度61.2%；鴻海創辦人郭台銘排名第四，看好度57.7%；立法委員蔣萬安排名第五，看好度55.7%。第六到第十名的排名依序為桃園市長鄭文燦，看好度55.0%；高雄市長陳其邁，看好度49.6%；台中市長盧秀燕，看好度47.1%；國民黨主席朱立倫43.3％、衛生福利部長陳時中41.1%。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，與前次調查結果相比（2021年9月），侯友宜維持高看好度續居第一名；賴清德排名維持第二，為民進黨政治人物入榜的第一名，也是排行榜五名內唯一的綠營人士。

另外，柯文哲排名從第六名上升到第三名；因BNT疫苗採購而聲名大噪的郭台銘，於2021年6月調查首次進入榜內後，一直維持著不錯的人氣與看好度，本次因柯文哲看好度回升，排名小幅下滑一名，位居第四名。至於國民黨台北市長熱門人選蔣萬安近期因投入公投宣講獲得聲量，排名由前次調查第七名上升至第五名。

其他排名部分，鄭文燦與陳其邁皆因柯文哲與蔣萬安的看好度提升，排名下滑二名，分別列居第六名與第七名；盧秀燕從第九名上升到第八名，朱立倫小幅下滑一名至第九名，陳時中維持在第十名。

本次調查由《東森新媒體ETtoday》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年12月6日至12月8日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1,386份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.63%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部人口統計資料（110年10月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

以下為ETtoday民調中心此次調查結果內容與說明：

侯友宜（第一名）：

▲東森新媒體ETtoday公布最新十大政治領袖調查▼ 。（圖／民調中心提供）

因公投立場遲未正面表態而遭黨內質疑的侯友宜，本次調查仍以76.1%的高看好度排名第一。從《ETtoday新聞雲》於去（2020）年6月進行第一次後蔡英文時期的十大領袖排名調查開始，至今超過一年的觀察時間，侯友宜在歷次調查中，始終維持高檔的看好度，繼續穩居第一名。

賴清德（第二名）：

▲東森新媒體ETtoday公布最新十大政治領袖調查▼ 。（圖／民調中心提供）

為宣傳民進黨12月18日公投立場，副總統賴清德參與全台各場公投說明會，深入各縣市鄉鎮宣講，成為近期因公投議題而媒體曝光度最高的綠營人士，本次排名維持前次調查（2021年9月）的第二名，為綠營人士入榜的第一名，也是排行榜五名內唯一的綠營人士。

柯文哲（第三名）：

▲東森新媒體ETtoday公布最新十大政治領袖調查▼ 。（圖／民調中心提供）

柯文哲在歷次調查中排名保持在十名以內。因疫情爆發初期專業治理的抗疫表現，獲得民眾看好，2021年6月排名一舉衝上第二名，後續受到台北市陸續爆發多起群聚事件而被點名疫調不實，以及特權疫苗風波與爭議的影響，2021年9月排名下滑至第六名，本次調查看好度提升，排名第三名。

郭台銘（第四名）：

▲東森新媒體ETtoday公布最新十大政治領袖調查▼ 。（圖／民調中心提供）

因提出申請進口BNT疫苗而聲名大噪的郭台銘，於2021年6月調查首次進入榜內後，一直維持著不錯的人氣與看好度，本次因柯文哲的看好度回升，在排行榜上從前次調查（2021年9月）第三名小幅下滑一名，位居第四名。

蔣萬安（第五名）：

▲東森新媒體ETtoday公布最新十大政治領袖調查▼ 。（圖／民調中心提供）

台北市長熱門人選，也是國民黨最被看好的明日之星蔣萬安，勤跑基層，為民發聲的作風，為他帶來穩定支持度，幾次調查中都榜上有名，近期因投入公投宣講獲得聲量，排名由前次調查（2021年9月）第七名上升至第五名。

鄭文燦（第六名）：

▲東森新媒體ETtoday公布最新十大政治領袖調查▼ 。（圖／民調中心提供）

被視為民進黨最被看好的接班人鄭文燦，前次調查因本土新冠肺炎疫情趨緩，堅守地方努力防疫而看好度上升為第四名，本次因柯文哲與蔣萬安的看好度提升，排名下滑二名至第六名。

陳其邁（第七名）：

▲東森新媒體ETtoday公布最新十大政治領袖調查▼ 。（圖／民調中心提供）

前次調查（2021年9月）因抗疫初期陸續提出傳統市場分流等措施頗受好評，以及對於執政地區高雄市的疫苗施打規劃與成效表現突出，看好度躋身前段班至第五名的陳其邁，本次因柯文哲與蔣萬安的看好度提升，排名下滑二名至第七名。

盧秀燕（第八名）：

▲東森新媒體ETtoday公布最新十大政治領袖調查▼ 。（圖／民調中心提供）

盧秀燕為十大中唯一的女性政治人物，上任台中市長後一直獲得評價相當高的施政滿意度，在2021年6月調查首次進入榜內後，排名始終保持在十名以內，本次由前次調查（2021年9月）第九名上升一名，排名第八，顯示盧秀燕已具有一定程度的人氣與看好度。

朱立倫（第九名）：

▲東森新媒體ETtoday公布最新十大政治領袖調查▼ 。（圖／民調中心提供）

甫當選國民黨黨主席的朱立倫，本次調查雖由第八名下滑至第九名，但歷次調查排名始終保持在十名以內，顯示民眾仍對朱立倫有一定程度的看好度。

陳時中（第十名）：

▲東森新媒體ETtoday公布最新十大政治領袖調查▼ 。（圖／民調中心提供）

受本土新冠肺炎疫情爆發的影響，陳時中在前兩次調查中，看好度跌落至第十名，儘管疫情趨緩，但可能因日前遭爆未戴口罩飲酒唱歌及違法於室內吸菸，引發爭議，本次調查看好度未提升，維持在第十名。

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