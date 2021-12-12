黑白對弈跨海峽　兩岸棋手雲過招

記者趙禕/台北─上海連線報導

繼去年首屆「雙城杯」圍棋交流賽成功舉辦之後，兩岸棋手今天再次透過視頻連線展開第二屆「雙城杯」圍棋交流賽的高手對決。青年少組經過兩輪共四十局的激烈角逐，最終上海和台北四個組別的比分為 2：2，不分上下；職業巔峰賽則由台北棋周俊勳以微弱優勢獲勝。

▲▼第二屆「雙城杯」圍棋交流賽今天透過視訊在雲端展開激烈對決。（圖／主辦方提供）

「雙城杯」圍棋交流賽不僅是兩岸圍棋界的一場盛會，也是上海、台北雙城體育交流的重要標識。比賽由上海市體育局、台北市政府體育局共同主辦，上海市體育發展服務中心、上海市圍棋協會、上海市黃浦區體育局、台北市體育總會圍棋協會、台北市圍棋文化協會聯合承辦，以線上對弈的方式在上海、台北兩市同步舉行。

今年的「雙城杯」圍棋交流賽和去年相比有了全面提升，由青少年圍棋賽、職業巔峰賽和職業交流賽組成。青少年圍棋賽分入神組、坐照組、具體組、通幽組4個組別進行團體對抗。上海方面的青少年棋手在今年7月下旬舉辦的『2021上海城市業餘聯賽第五屆「紅蜻蜓-苗苗杯」青少年圍棋賽暨2021「雙城杯」上海台北青少年圍棋賽海選賽』中就已經先經過了一輪廝殺，在近千名選手中勝出的強手才有機會參加今天的比賽。經過兩輪共四十局激烈角逐，最終上海台北四個組別的比分為 2：2平分秋色。 職業交流賽則由雙方各自邀請職業棋手和圍棋愛好者組隊下聯棋。

▲▼第二屆「雙城杯」圍棋交流賽青少年組比賽雙方平分秋色。（圖／主辦方提供）

而在新設計的職業巔峰賽環節中，上海著名棋手胡耀宇八段對陣台北“紅面棋王”周俊勳九段，兩強相逢展開巔峰對決；主辦方邀請了中國圍棋協會副主席、圍棋九段、上海籍世界圍棋冠軍常昊，和上海棋院副院長、上海圍棋隊主教練劉世振為兩岸棋迷直播講棋，3個多小時的精彩賽事吸引了約 120萬棋迷線上觀看，最終由周俊勳以微弱優勢獲勝。

▲第二屆「雙城杯」圍棋交流賽職業巔峰賽中台北周俊勳九段。（圖／主辦方提供）

▼第二屆「雙城杯」圍棋交流賽職業巔峰賽中上海胡耀宇八段。（圖／主辦方提供）

上海市體育局局長徐彬、台北市政府體育局局長李再立、上海市台辦主任鍾曉敏、市台辦副主任陽禮華等出席了比賽開幕式。這項經歷兩年打造，已經成為職業棋手、業餘棋手、青少年棋手共同參與的跨兩岸兩岸圍棋大會，透過滬台兩地棋手以棋會友，不僅讓棋手們精進水平，更具有推動體育文化交流，增進兩岸民眾友誼助力兩座城市共同繁榮發展的意義。

▲上海市台辦主任鍾曉敏等人與棋手們合影。（圖／主辦方提供）